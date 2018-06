Cử tri Thủ Thiêm kỳ vọng đối thoại với Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Theo lịch, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng các ĐBQH đơn vị số 7 tiếp xúc với cử tri quận 2 tại Nhà Thiếu nhi quận 2 ở số 200 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây.

Trong buổi tiếp xúc cử tri lần này, Bí Thư Nhân và tổ ĐBQH sẽ gặp tất cả cử tri quận 2 để lắng nghe ý kiến, tâm tư và giải đáp các thắc mắc về nhiều vấn đề trong đó có việc liên quan đến quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Theo người dân, nhiều người mong muốn buổi đối thoại sẽ xoay quanh hai vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến đời sống người dân gồm mong muốn Chính phủ lập đoàn Thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời, người dân mong muốn được hoán đổi về vị trí phù hợp để ổn định cuộc sống và không ảnh hưởng đến quy hoạch chung của TPHCM.

Buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của ĐBQH ngày 9/5.

“Chỉ có đoàn Thanh tra Chính phủ vào làm việc để kết luận cái nào dân đúng, cái nào dân sai. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sai phạm để xử lý. Bây giờ chúng tôi chỉ cần có một căn nhà đàng hoàng để ở”, ông Lê Văn Lung (phường Bình An, quận 2) nói.

Bà Lê Thị The (cử tri quận 2) cho biết, người dân luôn đồng hành cùng chính quyền thành phố để giải quyết các khúc mắc. Bà The cho rằng, những người dân còn lại đã phải chịu nhiều khổ cực trong nhiều năm qua nên giờ ai đúng ai sai không quá quan trọng mà cần phải giải quyết dứt điểm cho người dân. “Chúng tôi luôn muốn được cùng lãnh đạo TPHCM sửa sai. Cái sai của những nhiệm kỳ trước…”, bà The nói.

Ngô Bình