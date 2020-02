Cửa biển bị bịt kín, đời sống người dân ảnh hưởng nghiêm trọng

Quảng cáo

Ngày 29/2, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản gửi Bộ NN&PTNT xem xét, có ý kiến về kết quả nghiên cứu Dự án Cửa An Dũ - xã Hoài Mỹ, Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Theo UBND tỉnh Bình Định, hiện tượng dịch chuyển, bồi lấp cửa An Dũ làm giảm khả năng thoát lũ qua cửa, gây ngập lụt cho vùng hạ lưu sông Lại Giang. Hàng năm, trước mùa mưa lũ UBND tỉnh Bình Định phải bỏ hàng trăm triệu đồng để nạo vét, khơi thông cửa hoặc nổ mìn để cho nước lũ thoát qua biển.

Điển hình là trận lũ lịch sử ngày 20/10/2003, phía thượng lưu các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão nước lũ dâng cao do cửa sông bị bồi lấp, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngoài ra, sự bồi lấp cửa sông còn ảnh hưởng đến sự ra vào của tàu thuyền của vùng này. Khu vực nuôi trồng thủy sản của huyện Hoài Nhơn bị ảnh hưởng, gây sạt lở bờ sông ở các xã Hoài Hải và Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn).

Cửa biển An Dũ bị bồi lấp nghiêm trọng. Ảnh: Trương Định

Theo một số bậc cao niên ở xã Hoài Hương chia sẻ, từ ngày cửa An Dũ bị bồi lấp người dân ở đây cũng gặp nhiều khó khăn. “Trước kia đây là cảng cá, tàu thuyền vào tấp nập, nhưng từ khi cửa bị bồi lấp tàu thuyền không vào được nữa, phải di chuyển đến nơi khác xa hơn. Người dân trước kia làm nghề chài lưới bây giờ dòng nước cạn nên cũng thôi luôn”, ông Nguyễn Quang Minh (70 tuổi) cho biết.

Ông Trần Tấn Thuận - Chủ tịch UBND xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) cho biết, trước năm 2000 cửa An Dũ phát huy rất tốt, toàn bộ hệ thống tàu thuyền hàng ngàn chiếc tàu ngư dân trong huyện, kể cả tàu thuyền ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Trong đó, riêng xã Hoài Hương khoảng 700 tàu thường xuyên ra vào cửa An Dũ giao thương, mua bán thủy hải sản, góp phần phát triển kinh tế rất lớn tại địa phương. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến nay, cửa An Dũ liên tục bị bồi lấp, tàu thuyền không thể ra vào bán thủy hải sản...

Người dân ở đây cho biết, cửa biển càng ngày bị bồi dần dần ra. Ảnh: Trương Định

Để giải quyết tình trạng bồi lấp cửa An Dũ, năm 2018, tỉnh Bình Định được Trung ương hỗ trợ 5 tỷ đồng để thực hiện Dự án Cửa An Dũ - Hoài Mỹ, Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Mục đích để nghiên cứu đánh giá hiện tượng sạt lở, bồi lấp cửa An Dũ để có căn cứ, cơ sở khoa học nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở vào mùa mưa lũ, bồi lấp vào mùa khô. Từ đó, có căn cứ đưa ra giải pháp phi công trình và công trình để xử lý triệt để, ổn định cửa An Dũ lâu dài.

Tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Bộ NN&PTNT xem xét, có ý kiến về kết quả nghiên cứu Dự án Cửa An Dũ - xã Hoài Mỹ, Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện dự án dự kiến 215,7 tỷ đồng. Trong đó, nạo vét thanh thải dòng chảy 5,7 tỷ; công trình hướng dòng 29,0 tỷ; kè chống xói lở doi cát cửa sông 29,4 tỷ; hệ thống đập mỏ hàn chữ Y 151,6 tỷ, được chia làm 4 giai đoạn đầu tư, nếu được chấp thuận dự án sẽ được thực hiện từ 2021 - 2025.

Trương Định