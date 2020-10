Cục CSGT tuyên truyền Luật giao thông tại xã đảo Việt Hải

Quảng cáo

Các em học sinh được tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước.

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh-Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, Cục CSGT.

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh-Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, Cục CSGT cho biết: Đến với bà con xã đảo, các hoạt động của Cục CSGT bao gồm tuyên truyền phổ biến luật giao thông, tặng áo phao, mũ bảo hiểm, ba lô, sách vở, bút viết, cho các em Trường tiểu học Việt Hải.

Các hình thức tuyên truyền đã được tổ chức sinh động, như tuyên truyền viên tham gia chơi và học luật cùng các em học sinh, cùng thực hành một số kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông như: Đi bộ an toàn, đi xe đạp an toàn; đội mũ bảo hiểm, mặc áo phao đúng cách; các đội chơi tham gia trả lời trắc nghiệm về cách tham gia giao thông đường thủy an toàn, các kỹ năng phòng chống đuối nước, và xử lý tình huống khi bị đuối nước...

Xã Việt Hải nằm trên đảo Cát Bà, có vịnh Lan Hạ hoang sơ đẹp bậc nhất nhì phía Bắc, là địa phương duy nhất không có đường bộ tới trung tâm huyện và các xã khác, vì nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Cát Bà.Bà con nhân dân xã Việt Hải đa số sinh sống trên và ven biển, thường xuyên tham gia giao thông đường thủy, nên việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật giao thông đường thủy và học các kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em nhỏ ngay từ bậc tiểu học, sẽ góp phần hạn chế được TNGT giao thông đường thủy và tai nạn đuối nước.

Lê Ngọc Lâm