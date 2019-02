Cục Đăng kiểm nói gì về taxi lắp vách với hành khách

Ông Trần Kỳ Hình, Cục trường Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, do ô tô đang lưu hành và được kiểm tra an toàn tại Việt Nam không có thiết bị vách ngăn giữa người lái và hành khách, do vậy về quan điểm Cục không khuyến khích việc này. Tuy nhiên, để các hãng taxi, dư luận và các đơn vị liên quan biết quan điểm của Cục Đăng kiểm về việc này, Cục vừa có thông báo rộng rộng rãi đến nhân dân.

Theo đó, thông báo của Cục Đăng kiểm nêu rõ: Tại Việt Nam, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Cục Đăng Kiểm Việt Nam ủng hộ việc có các biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường hơn nữa an ninh, an toàn cho lái xe và hành khách đi trên xe taxi.

Với xe ô tô đang lưu thông tại Việt Nam, ngay từ khi thiết kế đã được nhà sản xuất tính toán đảm bảo tối ưu tính tiện nghi và an toàn cho người lái, hành khách trên xe, phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng. “Việc lắp thêm vách ngăn sẽ dẫn tới thay đổi kết cấu, bố trí trong khoang lái của xe, có thể gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành, quan sát của lái xe và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho lái xe và hành khách ngồi trên xe hoặc ảnh hưởng tới khả năng thoát hiểm trong những tình huống khẩn cấp (tai nạn, cháy nổ, ngập nước…)”, thông báo của Cục Đăng kiểm nêu rõ.

Taxi tại Quảng Châu, Trung Quốc đang được lắp vách ngăn giữa tài xế và hành khách. Ảnh: Trọng Đảng

Cũng theo Cục Đăng kiểm: tùy theo các tình huống cụ thể khi tham gia giao thông, có thể chính các kết cấu của vách ngăn lắp thêm trên xe là tác nhân gây nguy hiểm cho lái xe và hành khách ngồi trên xe, điều này xảy ra là do người ngồi trên xe có thể va chạm trực tiếp với các kết cấu của vách ngăn hoặc làm ảnh hưởng tới sự hoạt động của các cơ cấu đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe; ảnh hưởng đến khả năng thoát hiểm khẩn cấp của lái xe khi có tai nạn, cháy nổ, ngập nước...

“Vì vậy, việc lắp đặt vách ngăn cần đảm bảo gây ảnh hưởng ít nhất đối với khả năng vận hành của xe, an toàn của lái xe và hành khách ngồi trên xe khi xảy ra tai nạn và thoát hiểm khẩn cấp; đảm bảo các quy định hiện hành về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường”.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho quá trình hoạt động của lái xe khi chở khách, Cục Đăng kiểm đưa ra các khuyến cao. Cụ thể: Thứ nhất, trước khi có ý định lắp đặt thêm khoang chắn bảo vệ chủ phương tiện có thể liên hệ trực tiếp đến các Trung tâm đăng kiểm để được hướng dẫn; Thứ hai: nâng cao cảnh giác trong quá trình vận khách, không vận chuyển những hành khách có biểu hiện bất thường, vận chuyển khách đến các địa điểm vắng, nhất là trong những khoảng thời gian muộn về đêm; Thứ ba: nên chủ động phòng ngừa, lựa chọn hành khách trong quá trình vận chuyển để giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn cho bản thân.

Trọng Đảng