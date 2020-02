Cục Hàng không khuyến cáo khách từ Hàn Quốc

Quảng cáo

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không thông báo kịp thời nội dung trên tới hành khách là người Hàn Quốc, để tránh tình trạng hành khách bay sang Việt Nam không được nhập cảnh. Các cảng vụ hàng không được yêu cầu thông báo nội dung trên tới hãng hàng không nước ngoài khai thác đường bay tới Việt Nam để phổ biến cho hành khách.

Về thông tin ngày 27/2, sân bay Nội Bài ùn ứ do người Việt từ Hàn Quốc về đông, trong khi Hà Nội quá tải cơ sở cách ly tập trung, đại diện phía sân bay Nội Bài cho hay, khu vực cách ly thuộc trách nhiệm của ngành Y Hà Nội. Phía cảng chỉ cung cấp mặt bằng và hỗ trợ hoạt động, còn việc sàng lọc, đưa người tới các khu cách ly ra sao do Hà Nội thực hiện.

Lãnh đạo cảng Nội Bài khẳng định, hoạt động xuất/nhập cảnh với hành khách đi/đến sân bay này vẫn diễn ra bình thường, không ùn ứ. Thậm chí, những ngày này hoạt động xuất/nhập cảnh tại sân bay còn thưa vắng hơn ngày thường, do nhiều đường bay quốc tế bị cắt giảm. Việt Nam đã dừng toàn bộ đường bay đi/đến Trung Quốc đại lục, cắt giảm đường bay đi/đến Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao (Trung Quốc), Hàn Quốc.

Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 10 chuyến bay từ Hàn Quốc về Nội Bài (cả hãng hàng không trong và ngoài nước khai thác). Ngày 26/2, có 502 người Việt từ Hàn về nước; ngày 27/2 có hơn 1.000 người về. Theo quy định, toàn bộ số người Việt từ Hàn Quốc về đều phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc (Cục Hàng không) khẳng định: Không xảy ra lộn xộn tại sân bay Nội Bài do người Việt từ Hàn Quốc về quá đông.

Tới nay, Việt Nam đã cắt giảm 47% số đường bay với Hàn Quốc, chỉ còn duy trì 309 chuyến bay/tuần (so với 579 chuyến/tuần trước khi có dịch). Trong đó, các hãng hàng không của Việt Nam cắt giảm 41% số chuyến bay trên các đường bay giữa 2 nước, chỉ duy trì 116 chuyến bay/tuần (trước đây 196 chuyến/tuần). Lượng khách bình quân qua lại giữa 2 nước năm 2019 trên 26 nghìn người/ngày, nay chỉ còn khoảng 8-12 nghìn người/ngày (giảm 54-70% so với năm trước).

Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, công dân Việt Nam đang ở Hàn Quốc không nên quá lo lắng và tìm cách về nước để tránh dịch Covid-19. Chính phủ Hàn Quốc đã khẳng định, tất cả công dân nước ngoài đang ở Hàn Quốc nếu nghi hoặc nhiễm dịch bệnh sẽ được chăm sóc y tế miễn phí, được áp dụng các chính sách tương tự như công dân Hàn Quốc…Ông Thắng cho biết, đã yêu cầu các hãng hàng không phải khuyến cáo người Việt Nam ở Hàn Quốc cân nhắc trước khi mua vé máy bay về nước, vì về sẽ bị buộc áp dụng các biện pháp cách ly 14 ngày.

Lê Hữu Việt