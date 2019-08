Cung cấp dịch vụ công qua Zalo: Cần đánh giá kỹ

Quảng cáo

Chủ trì cuộc kiểm tra với 8 tỉnh, thành Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương về xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, sáng 29/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng: Vừa qua, các bộ, ngành, địa phương điều hành quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh - những rào cản đối với việc gia nhập thị trường, mang lại những thay đổi tích cực với xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn có không ít địa phương chưa thực hiện việc ký số, chưa quán triệt gửi nhận văn bản trên hệ thống điện tử mà vẫn dùng văn bản giấy như bình thường, gây tốn kém, lãng phí.



Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết: Tỷ lệ văn bản ký số trên tổng số văn bản điện tử gửi đến VPCP từ ngày trục liên thông văn bản quốc gia vận hành đến 20/8/2019 của một số địa phương chưa cao, như Vĩnh Phúc 17,9%, Hải Dương 35,5%.



“Về bản chất, việc ký số điện tử chỉ hiệu quả khi chính quyền phải xử lý được hồ sơ trên môi trường điện tử. Thực tế hiện nay, quy trình tại hầu hết các cơ quan vẫn là in văn bản giấy, đưa lãnh đạo ký xong rồi mới scan văn bản, chuyển sang dạng số rồi mới qua mạng chứ không ký số gì hết. Đó là cách làm chống chế, không thực chất”, ông Phan nói.



Lý giải về sự chậm trễ, ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận, Vĩnh Phúc “chưa làm đến nơi đến chốn” nhiệm vụ này. Mặt khác, trong 8 địa phương được kiểm tra, Vĩnh Phúc cũng là nơi có tỷ lệ văn bản ký số gửi đến VPCP thấp nhất, chỉ gần 18%.

Trước vấn đề này, ông Mai Tiến Dũng lưu ý các địa phương không thể vì các lý do như bảo mật, an ninh, an toàn để không cải cách. “Hiệu quả cải cách phải tính ra bằng tiền, bằng thời gian”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh và khẳng định, kết quả cải cách phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm, sự quyết liệt của lãnh đạo địa phương phụ trách lĩnh vực này.



Băn khoăn việc cung cấp dịch vụ công qua Zalo



Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong triển khai một cửa, Bắc Giang đã ứng dụng Zalo để công khai thủ tục hành chính và hướng dẫn thủ tục hành chính. “Người dân rất hào hứng thực hiện. Qua ứng dụng đó, người dân thực hiện tốt hơn”, bà Hà cho biết.



Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng lưu ý cần cân nhắc kỹ việc này. “Vấn đề Zalo chúng ta phải cân nhắc kỹ. Quảng Trị cũng đặt vấn đề triển khai toàn bộ dịch vụ công trên Zalo. Điều này Bộ Thông tin và Truyền thông tới đây phải đánh giá, xem xét kỹ”, ông Dũng nói. Theo ông Dũng, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trả lời chứ không để các địa phương ứng dụng khác nhau. “Là cơ quan nhà nước mà không có hướng dẫn là không ổn. Trách nhiệm cơ quan nhà nước là phải đánh giá tác động, đặc biệt vấn đề liên quan đến an toàn dữ liệu, an ninh thông tin là phải xử lý”, ông Dũng lưu ý.



Ông Ngô Hải Phan nhấn mạnh, cần khắc phục tình trạng các địa phương cứ tung ra, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến một cách tràn lan, áp dụng tới hàng nghìn dịch vụ nhưng không phục vụ thiết thực người dân, doanh nghiệp. “Kinh nghiệm phải lấy người dùng làm trung tâm, dịch vụ công trước khi đưa lên hệ thống trực tuyến cần lấy ý kiến người dân, tán thành thì mới triển khai. Nếu chủ quan, duy ý chí, cho rằng làm như vậy tốt rồi, cứ bung ra thì dù có thủ tục thật nhưng người dân vẫn không dùng”, ông Phan nói.

