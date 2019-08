Cuộc chạy lũ của người dân Tây Nguyên

Thúy nhớ lại, mưa lớn bắt đầu từ rạng sáng, đến 9h, nước lũ ồ ạt. Trong hơn hai giờ, nước ngập gần hết nhà, gia đình cô bé gồm bốn người phải leo lên gác chờ giải cứu. "Bố mẹ cháu chỉ biết ôm chị em cháu khóc thôi. Lúc đó, cháu rất sợ bị lũ cuốn trôi", cô bé nói. Sau nhiều giờ hoang mang lo sợ, cả gia đình được bộ đội đưa canô đến cứu và sơ tán đến nhà người quen cách đó khoảng một km.

Gia đình Thúy là một trong 800 hộ dân ở TP Bảo Lộc bị lũ lụt làm ngập nhà trong trận lụt ngày 8/8. Ông Nguyễn Văn Sĩ, người dân xã Lộc Châu, nói rằng mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về theo tuyến suối Đại Lào quá nhanh, bà con chỉ kịp "bỏ của chạy lấy người".

Nhiều nhà bị nước ngập tới nóc, người dân phải leo lên nóc tránh lũ. Trong 20 phút, nước nhấn chìm ba mét và cuốn phăng hết tài sản. "Mới nghe hàng xóm bị lũ cuốn cái rầm thì nhà tôi cũng bị luôn. Bây giờ tài sản mất hết rồi. Mất hết cả rồi", ông Sĩ nói.

Bộ Chỉ huy quân sự, cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã điều canô liên tục chạy vào vùng ngập để đưa người và những tài sản còn lại đến nơi cao ráo. Nhiều bộ đội mặc áo phao, vượt qua lũ cõng hàng trăm người già và trẻ em bị mắc kẹt. Những điểm không thể tiếp cận giải cứu, họ phải dùng ròng rọc, đu dây đưa hàng chục người ra ngoài. Nhiều em nhỏ vì sợ mà không nói thành lời.

"Trong các trường hợp khẩn cấp, thì giúp dân được chúng tôi xác định là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính", thượng tá K'My, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Bảo Lộc, chia sẻ.

Các lực lượng khác như công an, dân quân, đoàn viên cũng tham gia giúp người dân. Ở những vùng ngập sâu, họ dùng dây thừng cột hai đầu để nương theo, tiếp cận. Trong lúc lao vào thông ống cống giữa dòng lũ dữ chống ngập cho dân, ông Hoàng Minh Tú (50 tuổi, công an viên xã Lộc Châu) bị nước cuốn chết. "Lúc đó nước rất mạnh và xiết, mọi người can ngăn tìm cách khác nhưng chú ấy đã liều mình", ông Vũ Hoàng Tập, Chủ tịch UBND xã Lộc Châu, kể.