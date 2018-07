Cuộc sống công nhân đảo lộn vì nắng nóng khắc nghiệt kéo dài

Ngày 3/7, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, nhiệt độ trong ngày 3/7 lên tới 39,2 độ C, độ ẩm không khí phổ biến 40 - 55%.

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai (4/7), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng thuộc các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 sáng đến 17 giờ chiều.

Qua đó, Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cũng cảnh báo, đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 7/7. Cấp độ rủi ro do nắng là cấp 1.

Nắng nóng ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Tại khu Công nghiệp nghiệp Bắc Vinh, trong những khu nhà trọ lụp xụp có mái lợp bằng pro khiến những cuộc sống của công nhân đang thuê trọ bị đảo lộn. Anh Ngô Trí Diện (Công nhân Công trình tại KCN Bắc Vinh) cho biết: "Thời tiết nắng nóng nên cung giờ làm của chúng tôi cũng phải thay đổi, buổi sáng làm từ 5h45p đến 10h và buổi chiều từ 14h45p đến 18h. Chúng tôi thuê trọ ở đây với giá 500 nghìn đồng/1 tháng/1 phòng, phòng thì nhỏ mà ở 3 người giữa trời nắng nóng thế này thì không thể chịu nổi. Buổi tối không ngủ được phải ra ngoài để hóng gió. Bên cạnh là một gia đình thuê phòng, có con nhỏ, cháu khóc suốt đêm...". Cuộc sống công nhân gắn liền với cảnh thuê phòng trọ, những công nhân này sáng làm việc quần quật, trưa về phòng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe để buổi chiều tiếp tục công việc nhưng thời tiết khắc nghiệt làm cho thời gian nghỉ trưa trở nên vô nghĩa. "Tôi ở phòng trọ một mình cho yên tĩnh nhưng những ngày này không thể ngủ trưa được vì thời tiết quá nóng, mặc dù có quạt nhưng cũng không thể yên giấc, công việc thì nặng nhọc. Thời tiết cứ thế này, đối với công nhân khó có một giấc ngủ trưa", công nhận Hậu cho biết. Phòng trọ tồi tàn, điều kiện sinh hoạt bị hạn chế, cuộc sống mưu sinh của những người công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời tiết khắc nghiệt. Chị Nguyễn Thị Nga có con nhỏ, những ngày qua thời tiết nắng nóng khiến cháu bé bị sốt, chị Nga không thể gửi con ở nhà trẻ và đành xin nghỉ việc để ở nhà chăm con. Hai người con của bà Hiền là công nhân tại KCN Bắc Vinh, kinh tế eo hẹp nên bà Hiền phải từ quê xuống thành phố trông cháu. Theo bà Hiền chia sẻ: "Phòng trọ thì nhỏ, chật chội, sinh hoạt thường ngày đã khó khăn, giờ thời tiết nắng nóng nên càng bức bối hơn. Thương cháu nên tôi ở lại trông, nóng quá nên phải bế cháu ra ngoài cho ăn cháo". Trên những ruộng lúa không có một giọt nước, đất đai nứt theo rãnh khiến lúa non bị ảnh hưởng. Vụ mùa của nông dân có nguy cơ mất trắng. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng là cơ hội để diêm dân làm nên những hạt muối quý giá. Các thế hệ từ người lớn đến trẻ nhỏ gồng mình giữa 39 độ C trên ruộng muối. Được mùa muối nhưng giá thấp, đầu ra kém nên cuộc sống của diêm dân cũng chẳng được cải thiện là bao.

Cảnh Huệ