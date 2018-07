Cuộc sống mới của người dân Thủ Thiêm

Giấc mơ có thật

Ngày 16/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thị sát, thăm hỏi, động viên và ghi nhận nguyện vọng của một số hộ dân bị giải tỏa trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) vừa nhận căn hộ tái định cư tại chung cư 17,3 ha (thuộc phường Bình Khánh) để bắt đầu cuộc sống mới trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại. Ðây là chuyến viếng thăm thứ hai của vị lãnh đạo cao nhất TPHCM đến điểm “nóng” Thủ Thiêm trong vòng một tháng qua.

Sau cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Thiện Nhân tối 20/6/2018, tin vào lời hứa của Bí thư Thành ủy, nhiều hộ dân đã đồng ý dọn từ khu tạm cư vào sinh sống trong các căn hộ chung cư. Bà Nguyễn Thị Thu Vân (căn hộ 3.15 lô C) rưng rưng khi Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi cuộc sống của gia đình từ khi chuyển lên chung cư.

Bà Vân hồ hởi cho biết, gia đình bà có 4 người rất vui mừng khi được chuyển từ khu tạm cư 21m2, chật chội, thiếu thốn đủ bề lên căn hộ tái định cư hơn 60 m2 khang trang, đầy đủ tiện nghi với phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp thiết kế riêng biệt. Kể từ ngày dọn lên chung cư, cuộc sống của gia đình bà ổn định hơn. Ðặc biệt, bà và nhiều hộ dân còn được lãnh đạo thành phố hứa miễn toàn bộ chi phí (trừ tiền điện, nước hằng tháng) nên ai cũng phấn khởi.

“Bạn bè khắp nơi chúc mừng, chia vui. Những hộ khác tôi không biết, riêng cá nhân tôi thấy ở đây tốt hơn ở khu tạm cư. Nếu nhà nước cho gia đình tôi ở luôn thì khỏe”, bà Vân chia sẻ.

Ở chung tầng với bà Vân còn có gia đình ông Huỳnh Ðăng Khoa (căn hộ 3.12, lô C) cũng vừa mới chuyển về từ khu tạm cư An Lợi Ðông sau hơn 10 năm sống lây lất. Ông Khoa cho hay, có một số hộ dân có hơn 10 nhân khẩu/hộ nên căn hộ tái định cư trở nên chật chội, bức bí nhưng dẫu sao so với khu tạm cư, điều kiện sống ở chung cư tốt hơn nhiều.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục sang lô D để thăm một số gia đình vừa chuyển về sinh sống như ông Võ Văn Thìn, bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi). Trình bày với ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Thanh cho biết gia đình bị cưỡng chế nhà đất và sống tạm cư từ cuối năm 2011. Bà vừa được bố trí căn hộ 81m2 với 3 phòng ngủ dành cho 3 người.

“Không biết vì sao gia đình tôi có thể sống nổi ở khu nhà tạm cư đó gần tám năm trời. Căn phòng 21m2 chỉ có mái tôn, vách tạm…”, bà Thanh rùng mình nhớ lại.

Vẫn phải làm đúng quy định

Ông Huỳnh Ðăng Khoa cho hay, dù Bí thư Thành ủy đã hứa với bà con nếu chuyển về sinh sống trong chung cư tái định cư sẽ được miễn phí quản lý, phí gửi xe… nhưng mới đây ban quản lý chung cư lại thông báo yêu cầu đóng phí quản lý và khi người dân thắc mắc thì được trả lời là thành phố chưa có thông báo cụ thể.

“Lãnh đạo TPHCM đã hứa đưa người dân về đây tạm cư trong khi chờ kết luận cuối cùng, mong muốn của bà con là chính quyền phải thực hiện đúng những gì đã hứa. Lãnh đạo hết người này xuống hứa hẹn rồi đến người khác. Chúng tôi đã chờ đợi hơn 10 năm rồi và rất mệt mỏi. Người dân mong sớm có câu trả lời cụ thể để ổn định cuộc sống”, ông Khoa nói.

Ðến thăm 4 hộ dân ở Khu tạm cư An Phú (Quận 2) chưa đồng ý nhận căn hộ chung cư, ông Nguyễn Thiện Nhân vào từng phòng thăm hỏi. Trình bày với Bí thư Thành ủy, các hộ dân đang sống tạm cư bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm công bố kết luận thanh tra tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có hướng giải quyết cho người dân ổn định cuộc sống.

Chia sẻ sau cuộc nói chuyện trực tiếp ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Ðặng Văn Truyền (50 tuổi) cho hay sau khi chăm chú lắng nghe bà con bày tỏ tâm tư nguyện vọng, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định muốn giải quyết ngay các kiến nghị của bà con nhưng TPHCM vẫn phải làm đúng quy định nên cần thêm thời gian để xử lý.

“Bí thư Thành ủy đã hứa như thế nên tôi và nhiều bà con thấy yên tâm hơn”, ông Ðặng Văn Truyền chia sẻ.

Huy Thịnh