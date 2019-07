Cuối tuần mưa to, rất to ở khắp Bắc và Bắc Trung bộ

Quảng cáo

Vùng thấp này sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta vào đầu tháng 8.

Cùng với vùng thấp, trên đất liền hiện nay xuất hiệp rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đi qua khu vực Bắc bộ. Do rãnh áp thấp này nối với vùng áp thấp nói trên nên từ đêm 29/7, các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Riêng tại Thủ đô Hà Nội từ nay đến hết ngày mai duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ cuối tuần này kéo dài sang đầu tuần sau, do ảnh hưởng của bão kết hợp rãnh áp thấp trên cao, các tỉnh Bắc bộ dự kiến có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Cùng với Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế), dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa dông mạnh. Khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

