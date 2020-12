Cưỡng chế hàng loạt nhà xây trái phép trong 'làng biệt thự' ở Lâm Đồng

Quảng cáo

Ngày 10/12, đoàn giải tỏa của huyện Đức Trọng đã tổ chức cưỡng chế một số ngôi nhà xây dựng trái phép trong “làng biệt thự” ở tiểu khu (TK) 268, dưới chân núi Voi, thuộc địa bàn thôn Định An (xã Hiệp An). Khu vực bị cưỡng chế, giải tỏa được xác định là của ông Đ.V.Q (tổ 7, thôn Định An, xã Hiệp An).

Phương tiện cơ giới được đưa vào khu vực giải tỏa.

Theo ông Lê Nguyên Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trước mắt, đoàn giải tỏa sẽ tháo dỡ hoàn toàn 3 căn nhà của ông Q. xây dựng trái phép mà UBND huyện đã có quyết định cưỡng chế từ ngày 29/10.

Ba căn nhà nói trên nằm trong khuôn viên có diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, được đặt bảng hiệu lớn: “Làng nghề Bonsai Darahoa - Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng - Hội Lá kim Việt Nam”.

Vật kiến trúc bị tháo dỡ.

Bảng hiệu làng nghề hoành tráng tại khu vực xây dựng trái phép.

Khuôn viên này có lối đi riêng với những căn nhà kiểu nhà sàn rộng khoảng 100 m2 đã xây dựng hoàn thiện, trụ và mặt sàn đúc bằng bê tông, vách ốp gỗ và tấm xi-măng đúc rất chắc chắn; sân vườn trồng nhiều cây tùng cỡ lớn và những cây cảnh có giá trị. Trước mỗi căn nhà là hồ nuôi cá, sân vườn trải thảm cỏ và không gian rừng thông rất đẹp.

Như Tiền Phong đã phản ánh, trong số hơn 355 ha đất lâm nghiệp thuộc Tiểu khu 268 giao cho Công ty CP Du lịch sinh thái Phương Nam triển khai dự án, có tới 45 ha bị các hộ lấn chiếm và xây dựng trái phép cả ngôi làng với hơn 50 căn nhà khang trang. Các hộ thậm chí còn ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới vào cải tạo mở rộng hệ thống đường mòn nhỏ hẹp trước đây thành đường đá cấp phối với chiều ngang trung bình 4m. Điện lực Đà Lạt cũng đã cấp điện cho khu vực này.

Một góc "làng biệt thự" trái phép dưới chân núi Voi.

Sau khi Tiền Phong và một số cơ quan báo chí phản ánh về “làng biệt thự” xây trái phép này, Điện lực Đà Lạt đã ngưng cấp điện và các ban ngành chức năng lên kế hoạch giải tỏa các công trình xây dựng trái phép. Cách đây mấy ngày, ông Đào Văn Quyền cam kết tự tháo dỡ nhưng tiến độ triển khai quá chậm nên cơ quan chức năng phải vào cuộc.

Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đối với các ngôi nhà xây trái phép khác trong Tiểu khu 268 này, địa phương sẽ tiếp tục cưỡng chế trong thời gian tới, nếu các chủ công trình không tự tháo dỡ. Đối tượng nào kích động, lôi kéo người dân ngăn chặn việc giải tỏa, cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại khu vực trên sẽ bị xử lý nghiêm.

Kim Anh