Cứu giúp ngư dân gặp hoạn nạn trên biển: Mệnh lệnh từ trái tim

Quảng cáo

Chuyến hải trình đặc biệt

Vợ chồng chị Vũ Thị Nga ở khu dân cư số 2, huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), không thể nào quên được những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở trong lần “vượt cạn” cách đây hơn 7 tháng. Đó là vào sáng 12/7/2019, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 nhận được đề nghị của UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ về việc điều động phương tiện đưa kíp bác sĩ từ đất liền ra mổ cấp cứu một sản phụ trên đảo đang trong tình trạng nguy kịch…

Sinh năm 1984, chị Nga rời quê ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ra Bạch Long Vỹ sinh sống từ nhiều năm trước. Đây là lần sinh con thứ hai của chị Nga. Do điều kiện sóng to và sức khỏe yếu nên chị không thể trở về đất liền sinh nở. Sở Y tế thành phố xác định đây là ca mổ đẻ khó, để bảo đảm an toàn cho cả hai mẹ con phải đưa kíp mổ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ra đảo để trực tiếp mổ cấp cứu. Do thời tiết xấu, yêu cầu gấp về thời gian, nên rất cần sự giúp đỡ về phương tiện của lực lượng CSB.

Được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam, Vùng CSB 1 lập tức điều động tàu CSB 2007 thuộc Hải đội 112, Hải đoàn 11 chở kíp bác sĩ gồm bảy người lập tức lên đường. Biển động, sóng to, sau gần bốn giờ, tàu CSB 2007 vượt hơn 70 hải lý cập đảo Bạch Long Vĩ, kịp thời gian cho kíp bác sĩ từ đất liền phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y trên đảo nhanh chóng mổ cấp cứu cho chị Nga. Bé trai Võ Cao Đại Phúc nặng 2,5kg chào đời lúc 16h cùng ngày. Nhưng để bảo đảm an toàn sau sinh, các bác sĩ quyết định sẽ đưa mẹ con chị Nga về đất liền để được chăm sóc, theo dõi sức khỏe trên con tàu CSB 2007 ngay trong đêm đó.

Chiều hôm sau, đoàn cán bộ, hội viên phụ nữ Vùng CSB 1 đã đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thăm hỏi mẹ con chị Nga. Chị Nga cho biết, cái tên Đại Phúc mà vợ chồng chị đặt cho con mang hàm ý để sinh được con ra là phúc lớn của cả gia đình, cùng với sự chung tay đầy tình người của nhiều người, đặc biệt là các y bác sĩ và những người lính CSB. Vợ chồng chị hy vọng Đại Phúc sẽ lớn khôn và vươn lên như cây phong ba kiên cường bám trụ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Theo Vùng CSB 1, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiến hành cứu hộ, cứu nạn được 9 vụ tàu thuyền của ngư dân gặp nạn trên biển, cứu được 48 người, hỗ trợ và lai kéo 3 tàu về đất liền bàn giao cho cơ quan chức năng.

Giúp ngư dân là giúp mình

Hội phụ nữ Bộ tư lệnh CSB Vùng 1 tới thăm mẹ con chị Vũ Thị Nga Ảnh: CSB Kim đồng hồ vừa chỉ sang ngày mới, vào lúc 0h10 ngày 31/10/2019, nhận được điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam, chỉ huy Vùng CSB 1 lập tức điều động tàu CSB 9004 thuộc Hải đội 111, Hải đoàn 11 khi đó đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ khẩn trương nhổ neo cơ động đến vùng biển Nghệ An tìm kiếm cứu hộ một tàu cá gặp nạn.

Đúng 7 tiếng sau, tàu CSB 9004 tiếp cận được tàu cá NA 95171 TS và tiến hành làm dây lai kéo tại khu vực biển cách cửa Lạch Quèn 100 hải lý. Thuyền trưởng Trần Văn Hải (44 tuổi, ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết tàu cá có 9 thuyền viên, khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ 7 hải lý thì bị vỡ trục hộp số. Các thuyền viên cố gắng sửa chữa nhưng không được, đành thả trôi tàu trên biển trong điều kiện sóng cấp 6, giật cấp 7.

Ngay chiều hôm đó, vào lúc 13h40, thông tin tàu hàng Thành Công 999 bị chìm tại khu vực ngoài cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) 5 hải lý được cấp báo về Sở chỉ huy Vùng CSB 1. Tàu CSB 3005 thuộc Hải đội 102 đang trực tại Hòn La (Quảng Bình) nhanh chóng lên đường tìm kiếm cứu nạn. Tàu Thành Công 999 có tải trọng hơn 6.000 tấn, gồm 13 người đang chở hàng từ Thanh Hóa về cảng Sơn Dương. Khi vào cách cảng Sơn Dương 5 hải lý gặp sóng lớn, tàu bị vỡ mạn và chìm xuống biển. Do sóng lớn nên các phương tiện cứu hộ, cứu nạn trong bờ không thể ra được, tàu CSB 3005 đã cứu được 12/13 thuyền viên lên tàu an toàn.

Giữa tháng 11/2019, trong chuyến ra khơi mưu sinh trên vùng biển cách Đông Đông Bắc đảo Hòn La (Quảng Bình) 22 hải lý, một thuyền viên (tàu cá mang số hiệu QNg 98056 TS) bị bất tỉnh vì dây tời của tàu đứt, quật vào người gây vỡ quai hàm và gãy tay trái. Tàu CSB 1011 của Hải đội 102 đã kịp thời có mặt đưa nạn nhân Lê Quang Văn (31 tuổi, ở xã Phổ Thanh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về cảng Hòn La, bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn và cử người đưa nạn nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba tại thành phố Đồng Hới cấp cứu.





Nội dung chú thích, diễn giải...Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu dân trong điều kiện sóng to gió lớn, trung úy Đỗ Tùng Lâm, Chính trị viên tàu CSB 9004 cho biết, ngoài yếu tố “tinh thần thép”, anh em cán bộ, chiến sĩ trên tàu phải thường xuyên rèn luyện thể lực để đảm bảo có sức chịu đựng bền bỉ, luôn biết cách vượt qua khó khăn, vất vả và hiểm nguy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Đỗ Đắc Huy, thuyền trưởng tàu CSB 1011 chia sẻ: Với những người lính CSB, phương châm “Giúp ngư dân là giúp mình, cứu ngư dân là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim người chiến sĩ” luôn được đặt lên hàng đầu và coi đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do vậy, bất kể thời gian nào, khi nhận được lệnh lên đường cứu nạn, anh em trên tàu phải nhanh chóng làm mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho tàu ra khơi nhanh nhất, tiếp cận và cứu nạn kịp thời nhất.

Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhảy điệu 'Ghen cô Vy' tuyên truyền chống dịch Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhảy điệu rửa tay trên nền bài hát "Ghen cô Vy" để tuyên truyền chống dịch Covid-19.

Theo tàu Cảnh sát biển đi chống nCoV Ngoài các biện pháp đối phó với dịch nCoV trên đất liền, phòng, chống dịch trên hướng biển cũng được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đặc biệt quan tâm. Ghi nhận của chúng tôi trong chuyến công tác của Hải đoàn 11 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Cảnh sát biển chung tay tháo gỡ 'thẻ vàng' EC Với vai trò thực thi pháp luật và đồng hành với ngư dân trên các vùng biển, đảo Tổ quốc, lực lượng Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam có nhiều hoạt động hiệu quả trong thực hiện chủ trương của Chính phủ, góp phần giảm bớt những khó khăn cho ngành Thủy sản Việt Nam, nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Cảnh sát biển Việt Nam cứu tàu nước ngoài bị cháy Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa cho biết, tàu nước ngoài bị cháy mang tên Yong Shun, quốc tịch Sierra Leone.

Lam Giang