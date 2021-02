Cứu người đuối nước, bảo vệ nhà hàng mất tích cùng nạn nhân

Quảng cáo

Sáng 20/2 trao đổi với PV, ông Võ Minh Chính - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 người mất tích.



Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày (20/2), tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), có một nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) ra tắm biển thì có một em bị sóng lớn cuốn ra xa.



Thấy vậy, một bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê là Phạm Văn Phó (SN: 1978, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi) và một người dân là bà Lê Thị Hồng Tâm (chưa rõ năm sinh, trú thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên cũng bị đuối nước theo.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Ảnh: Nguyễn Ngọc Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cứu được bà Tâm vào bờ và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Còn em Nguyễn Trần Gia Khang (SN 2005, tổ dân phố Vạn Mỹ, Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) và ông Phó hiện vẫn còn mất tích.

Theo một số người dân sống ở gần đó, khu vực biển Mỹ Khê những ngày qua có sóng lớn, nhiều vùng nước xoáy và thường xuyên thay đổi vị trí nên nếu không biết bơi hoặc không cẩn thận sẽ dễ có tai nạn đáng tiếc xảy ra.



Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.



Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 19/2, anh Nguyễn V. (41 tuổi, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức) và em vợ là Nguyễn Tấn Đ. (27 tuổi, quê ở xã Phổ An, thị xã Đức Phổ) rủ nhau đi bắt ốc tại sông Thoa, đoạn chảy qua địa bàn xã Phổ An thì xảy. Trong lúc bắt ốc không may 2 anh em bị đuối nước mất tích.



Nhận được tin báo, chính quyền xã Phổ An, thị xã Đức Phổ đã tích cực huy động người dân cùng phối hợp tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày (19/2) lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 anh em, đồng thời đưa về gia đình an tang.



