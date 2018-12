Cứu sống ngư dân bị đau ruột thừa trên biển

Theo đó, lúc 9h sáng 3/12, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đóng tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh nhận được tin báo trên tàu cá NA 92968 TS do ông Trần Văn Dương (SN 1974, ở Nghệ An) làm thuyền trưởng có thuyền viên Lê Đăng Bảy (SN 1988, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đau bụng dữ dội, nghi bị đau ruột thừa.

Ngay lập tức, đơn vị đã huy động tàu cá của bà Phan Thị Lai (khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng) cùng 4 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng ra khơi.

Sau 30 phút xuất phát, lực lượng và bà con ngư dân đã tiếp cận được tàu cá NA 92968 TS, đưa được ngư dân Bảy vào bờ và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhờ cứu nạn kịp thời nên hiện bệnh nhân Bảy đã được Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị mổ cấp cứu an toàn.

