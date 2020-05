Cứu thuyền viên tai biến nguy kịch ở Hoàng Sa

Quảng cáo

Thoát viêm đại tràng co thắt sau 7 năm khổ sở

Ngày 10/5, tàu QNa 92792 TS do ông Lê Thanh Phương (trú Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 67 hải lý về hướng Tây. Lúc này thuyền viên Trần Văn Cu (52 tuổi) có triệu chứng méo miệng, co giật từng cơn. Các thuyền viên đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Bác sĩ chăm sóc cho thuyền viên Cu sau khi tiếp cận được tàu cá QNa 92792.

Nhận tin báo, Trung tâm đã kết nối với Trung tâm y tế hướng dẫn sơ cứu cho thuyền viên Cu. Các y bác sỹ thuộc chẩn đoán bệnh nhân bị tai biến nguy kịch, huyết áp cao và có biểu hiện của liệt nửa người, nếu không được tiếp cận y tế khẩn cấp có thể dẫn đến liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.

Trung tâm đã điều tàu SAR 412 khẩn trương rời bến đi cứu nạn. Lúc 17h5’ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNa 92792 TS cấp cứu cho bệnh nhân. Tình trạng thuyền viên lúc này hết sức nguy kịch, sức khỏe suy yếu do không ăn uống được, mất nhận thức. Sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân được đưa lên tàu SAR 412 để vào đất liền.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân Trần Văn Cu bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Thanh Trần