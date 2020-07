Đà Nẵng có ca mắc COVID-19: Nhiều tỉnh, thành triển khai các biện pháp 'chặn' dịch

Cần Thơ: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trường hợp về từ Đà Nẵng ngay tại sân bay

Chiều ngày 26/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ vừa có chỉ đạo bổ sung, giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường thực hiện nghiêm việc kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đối với các chuyến bay. Đặc biệt, hành khách trên các chuyến đến từ Đà Nẵng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngay tại sân bay để được quản lý sức khỏe.

Trước đó, Ban Chỉ đạo cũng đã ra văn bản yêu cầu thời gian này sẽ tiếp tục thực hiện kiểm soát y tế cho tất cả hành khách đối với các chuyến bay trong nước. Riêng đối với các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ tất cả các hành khách được kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phải báo cáo hàng ngày các trường hợp đến từ Đà Nẵng về Trung tâm dữ liệu Sở Y tế để triển khai đến các quận, huyện thực hiện quản lí, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày (không phải cách ly). Nhằm kịp thời theo dõi các trường hợp nghi ngờ liên quan đến COVID-19 và thông báo đến cho Ban Chỉ đạo các cấp, các đơn vị chức năng để xử lí.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 quận, huyện cùng với các đơn vị y tế địa phương cũng phải tăng cường chỉ đạo, quản lí chặt và theo dõi sức khỏe các trường hợp người đến từ Đà Nẵng lưu trú trên địa bàn trong vòng 14 ngày.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra nhiệt độ, khai bảo y tế tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đối với các chuyến bay quốc tế.

Thường xuyên rà soát, xử lí người nước ngoài đến bất hợp pháp trên địa bàn; quản lí chặt chẽ người nước ngoài đã được cấp phép đến làm việc, lưu trú tại địa phương, lưu ý tại các công trường, xí nghiệp, nơi học tập, khách sạn. Lập danh sách người nhập cảnh trái phép lưu trú để cách ly ngay, điều tra dịch tể, lấy mẫu xét nghiệm.

Nếu phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cần chuyển ngay đến cơ sở y tế để cách ly điều trị, lập danh sách và quản lí người tiếp xúc gần. Trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. (Kim Hà)

Quảng Ngãi: Yêu cầu người dân từng đến một số địa điểm ở Đà Nẵng phải khai báo y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo đề nghị người dân Quảng Ngãi đã từng đến Đà Nẵng trong thời gian gần đây cần liên hệ ngay với y tế địa phương để khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 26/7, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi 1 trường hợp ở Đà Nẵng được xác định dương tính với COVD-19, vào hôm qua (ngày 25/7), chúng tôi đã có thông báo đề nghị người dân Quảng Ngãi đã từng đến một số địa điểm ở Đà Nẵng trong thời gian gần đây, cần liên hệ ngay với y tế địa phương để khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng chống dịch COVID-19.



Theo thông báo nêu rõ, các địa điểm mà người dân trong tỉnh khi đến tại Đà Nẵng trở về, cần khai báo y tế, gồm: Đi khám bệnh hoặc chăm sóc người thân tại các cơ sở y tế quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng; Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) vào ngày 18/7/2020; đến thăm bà con hoặc công việc tại khu vực Tổ 58, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.



Những địa điểm nêu trên được xác định nằm trong hành trình di chuyển của bệnh nhân 416 trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 416 là ca bệnh đầu tiên được phát hiện sau 99 ngày không ghi nhận ca dương tính mới trong cộng đồng.



Sáng ngày 26/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng. Việt Nam đã có bệnh nhân thứ 418.



Bệnh nhân số 418 là nam giới, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đêm 25/7, đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy. (Nguyễn Ngọc)

Hậu Giang hỏa tốc tăng cường phòng chống COVID-19 sau xuất hiện 'điểm nóng' Đà Nẵng

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang hôm nay (26/7) có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành và địa phương trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Y tế công bố hai trường hợp tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 416 và 418). Đây là hai trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng đầu tiên sau hơn 3 tháng Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc.

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang đề nghị Ban chỉ đạo ở các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành y tế địa phương tăng cường quản lý chặt và theo dõi sức khỏe các trường hợp người đến từ Đà Nẵng lưu trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong 14 ngày.