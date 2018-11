Đà Nẵng khen thưởng ban chuyên án vụ bắt 10 tấn ngà voi, sừng tê

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trao bằng khen kèm tiền thưởng 60 triệu đồng cho Ban chuyên án HQ-CA-BP 2018. Đồng thời đánh giá cao thành tích của Ban chuyên án.

“Các lực lượng đã kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là đối với các vụ án lớn, thủ đoạn tinh vi, manh động, coi thường pháp luật. Đà Nẵng rất mặc dù phát triển, mở cửa giao thương nhưng cũng rất kiên quyết đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đây là tiếng chuông cảnh báo đối với các cá nhân, đơn vị có ý định thực hiện hành vi vi phạm”, ông Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch TP. Đà Nẵng đề nghị Ban chuyên án, nòng cốt là lực lượng công an tiếp tục đấu tranh để làm rõ các đối tượng trong vụ án, sớm xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương ban chuyên án vụ bắt giữ gần 10 tấn ngà voi và sừng tê

Theo đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hiện Công an TP đã lập Ban chuyên án truy xét và các tổ công tác, đơn vị nghiệp vụ, tích cực điều tra các đối tượng đứng ra mua bán số hàng này. “Đối tượng nằm rải rác ở Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, đều đã xác định được tên tuổi, quê quán, gia đình, vợ con…”, đại tá Mưu nói thêm.

Như Tiền Phong thông tin, chiều 4/10, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) cùng các đơn vị chức năng kiểm tra các lô hàng tại cảng Tiên Sa. Qua đó phát hiện gần 10 tấn ngà voi và vảy tê tê được giấu trong một container thuộc lô hàng nhựa tái chế của Công ty TNHH Thiên Trường Sử, vừa nhập từ Nigeria về. Công ty này do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc, có địa chỉ tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Ngày 24/10, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) đã biểu dương thành tích của các lực lượng phá án.

Giang Thanh