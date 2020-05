Đà Nẵng khởi động ‘Tháng Nhân đạo’ năm 2020

Quảng cáo

Hết rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia nhờ "bảo bối" của người Nhật

Ngày 8/5, Hội Chữ thập Đỏ TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình trao học bổng năm 2020 cho 58 em là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là chương trình khởi động "Tháng Nhân đạo" năm 2020 của Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Năm học 2019 - 2020, các em được nhận học bổng hỗ trợ giá trị 3 triệu đồng/em/năm học. Đây là học bổng được huy động từ các nhà hảo tâm tại Thuỵ Điển, bảo trợ và đỡ đầu cho các em trong suốt quá trình học tập. Các em sẽ tiếp tục được nhận học bổng cho đến khi hoàn thành chương trình học nghề, CĐ&ĐH.



Từ năm 2006 đến nay, Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện Chương trình trao học bổng đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Tổ chức Children Above All – Adoptions (Tổ chức Trẻ em là tất cả) tài trợ. Từ đó đến nay, chương trình đã trao học bổng đỡ đầu 70 học sinh các cấp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là hoạt động khởi động hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2020 được thực hiện từ nay đến ngày 31/5. Chủ đề của “Tháng Nhân đạo” năm 2020 là “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mỗi cá nhân quan tâm chăm lo bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và toàn xã hội, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, đẩy lùi dịch bệnh.

Từ năm 2006 đến nay, chương trình đã trao học bổng đỡ đầu 70 học sinh các cấp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Theo đó, Hội Chữ thập Đỏ thành phố sẽ hỗ trợ 2.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo với giá trị tối thiểu 2 tỷ đồng; khởi công công trình nhân đạo trị giá 350 triệu đồng, bao gồm: phòng lưu trú, sinh hoạt cho trẻ khuyết tật và hỗ trợ xây nhà, sửa chữa nhà cho hộ nghèo; trao 80 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo; vận động hiến máu nhân đạo đạt 3000 đơn vị máu; khám bệnh miễn phí cho 200 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; vận động 100 trường hợp đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người…

Ngoài ra, các cấp tiếp tục tham gia phòng chống dịch Covid-19; tổ chức hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu Chữ thập đỏ. Các hoạt động sẽ được thực hiện trong tuần cao điển từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 với chủ đề “Dù bạn là ai, khi bạn cần - Chúng tôi có mặt!”.

Chiều cùng ngày, Thành Hội phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Hòa Vang tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Chữ thập Đỏ cho gia đình anh Nguyễn Văn Đức ở thôn Nam Yên, xã Hoà Bắc (Hòa Vang).

Ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1985) làm nghề thợ mộc. Vợ là bà Hồ Thị Minh Qúy (sinh năm 1985) bản thân bị khuyết tật, hiện đang thất nghiệp. Vợ chồng ông Đức đang nuôi 3 con nhỏ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhà tạm bợ, không có khả năng xây nhà.

Qua khảo sát hoàn cảnh gia đình và sự thống nhất của địa phương, Hội Chữ thập Đỏ thành phố hỗ trợ kinh phí trên 50 triệu đồng cho gia đình ông Đức. Ngoài số tiền hỗ trợ trên, Hội đang vận động một số đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm tham gia đóng góp thêm kinh phí, vật liệu, cửa, gỗ, ngày công ... để hoàn thành việc xây nhà. Dự kiến, ngôi nhà xây dựng diện tích 40 m2 và sẽ hoàn thành vào tháng 7/2020.

Giang Thanh ​