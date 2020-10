Đà Nẵng: Nhiều khó khăn trong thi hành án tại dự án Đa Phước

Quảng cáo

Theo ông Vinh, thành phố vừa làm việc với các sở, ngành chức năng để thông qua kế hoạch thu hồi. Tuy nhiên trên thực tế đang gặp nhiều khó khăn. Quy định pháp luật về thu hồi dự án thì có 4 quy định nhưng qua rà soát, Sở thấy không thuộc 1 trong 4 trường hợp của quy định nên rất khó.

“Kết luận thu hồi dự án nằm trong bản án của tòa phúc thẩm TAND Hà Nội tuyên. Kết luận thu hồi dự án phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng nên khó và rất mâu thuẫn với nhau. Thu hồi thì khó mà đảm bảo được quyền lợi khách hàng”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cho biết thêm, hiện nay, bản án đã có hiệu lực, chỉ còn chờ thi hành án. Mặc dù bản án tuyên thu hồi nhưng thực trạng thì người dân đã vào đây ở rồi nên không thể nào thu hồi nhà đất của người ta được.

“Về vấn đề này, vừa rồi Thủ tướng làm việc tại Đà Nẵng, chính quyền thành phố đã kiến nghị Thủ tướng có chỉ đạo, có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương tạo điều kiện cho thành phố tháo gỡ. Vì vậy chúng tôi đang theo sát để thực hiện đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như đúng với bản án đã tuyên”, ông Vinh thông tin.

Liên quan các dự án sai phạm ở bán đảo Sơn Trà, Phó giám đốc sở TN&MT cho biết: Kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) ngày 16/9/2019 về các sai phạm ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã được giải mật.

Riêng về 2 dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa và lô biệt thư L09 tại dự án Biệt thự Suối Đá mà cơ quan TTCP đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của Bộ Công an điều tra, sở đã phối hợp bàn giao hồ sơ cho Bộ Công an. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa nhận được kết luận gì của Bộ Công an về việc điều tra liên quan 2 dự án này.

Theo bản án của TAND TP Đà Nẵng liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) và các đồng phạm: Giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất 29 ha thuộc dự án khu đô thị quốc tế mới Đa Phước. Theo cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng, có khoảng 1.000 hành khách, nhà đầu tư đã mua đất tại dự án này.

Nguyễn Thành