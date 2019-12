Đà Nẵng: Xem trận chung kết Việt Nam-Indoneaia ở đâu?

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang được người hâm mộ cả nước trong chờ. Tại Đà Nẵng, trận đấu này sẽ được trình chiếu tại sân khấu ngoài trời ở Công viên Biển Đông để phục vụ người dân và du khách.

Trong khi đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã lắp đặt màn hình led rộng 6m ở tiền sảnh khu A của Bệnh viện để phục vụ bệnh nhân xem trận chung kết bóng đá nam Seagame. Trước đó, trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia cũng đã được Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chiếu qua màn hình máy chiếu để phục vụ các bệnh nhân.

Ngoài ra, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) cũng sẽ chiếu trực tiếp trận đấu này trên màn hình led 43 inch để phục vụ toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường cũng như những người dân sống ở khu vực quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng, tối 10/12, toàn bộ lực lượng CSGT sẽ được huy động để đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã lắp đặt xong màn hình led và dựng sân khấu ngoài trời ở khu F để phục vụ sinh viên, cán bộ, công nhân viên cổ vũ đội tuyển Việt Nam

“Toàn bộ lực lượng CSGT sẽ trực chiến 100%, bố trí lực lượng chốt tại tất cả các tuyến ở khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo an toàn giao thông. Nếu Đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng thì người dân đổ ra đường rất đông. Chúng tôi cũng đã dự trù được tình huống đó và xây dựng kế hoạch, bố trí, huy động tối đa 100% lực lượng trang thiết bị để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Đà Nẵng) cho biết.