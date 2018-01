Đà Nẵng xin 'gỡ rối' khoản thu hồi 3.400 tỷ đồng sai phạm

Tại cuộc họp báo vào hôm nay (11/1), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc khắc phục các sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: "Việc khắc phục tập trung ở hai nội dung lớn là giảm giá 10% không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ dài hơn quy định của luật (50 năm).

UBND thành phố sẽ phải thu hồi lại số tiền đã giảm giá 10%. Còn khắc phục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời gian dài hơn quy định, gặp nhiều khó khăn bởi đất chuyển nhượng qua nhiều chủ khác nhau. Trong khi đó, Chính phủ chỉ đạo phải thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ".

Theo ông Thơ, hiện nay có khoảng 100 chủ đầu tư, người sử dụng đất đã đồng ý cấp đổi lại từ đất lâu dài sang đất 50 năm. Số tiền 10% giảm không đúng, thành phố đang tiến hành thu lại. Những lô đất định giá không đúng cũng thu lại. Tuy nhiên, phần lớn người sử dụng đất có liên quan không đồng tình.

“Không phải bây giờ mà ngay từ năm 2015-2016 Đà Nẵng đã nhiều lần kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Gần đây nhất thành phố cũng nêu vấn đề này nhưng Chính phủ khẳng định phải thực hiện nghiêm”, ông Thơ nói.

Cũng theo ông Thơ, thời gian gần đây nhiều ý kiến của cử tri, doanh nghiệp nêu lên các khó khăn, vướng mắc khi tiến hành khắc phục các sai phạm về đất đai. UBND thành phố đã có báo cáo tổng hợp để tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ xem xét lại một số nội dung trong kết luận thanh tra. “Hiện UBND thành phố đang chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Chính phủ về viêc này” ông Thơ nói.

Như đã đưa tin, Kết luận Thanh tra Chính phủ năm 2012 cho thấy việc giao đất của UBND TP.Đà Nẵng chủ yếu không thông qua đấu giá và có nhiều sai phạm trong việc quản lý quỹ đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn tới nhiều nhà đầu tư sau khi được giao đất đã không thực hiện đầu tư mà bán cho người khác thu chênh lệch số tiền rất lớn, làm thất thu ngân sách nhà nước khoản tiền 3.434 tỉ đồng.

Ngày 30/3/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo về việc thực hiện kết luận thanh tra. Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, nhiều nội dung chưa thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, UBND thành phố Đà Nẵng chưa điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất đã giao trái quy định cho 627 trường hợp, bao gồm 514 trường hợp là tổ chức và 113 trường hợp là cá nhân, hộ gia đình. Đặc biệt, Đà Nẵng chưa thu hồi về ngân sách thành phố số tiền 1.468 tỉ đồng do tính thiếu diện tích thu tiền sử dụng đất, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất, kéo dài thời gian cho thuê đất từ 50 lên 70 năm, xác định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất thấp hơn bảng giá do TP ban hành và giá do Hội đồng thẩm định giá đất thành phố trình. Đồng thời chưa thu hồi về ngân sách TP 867 tỉ đồng là số tiền sử dụng đất đã “ưu đãi” trái quy định cho các nhà đầu tư….

Nguyễn Thanh