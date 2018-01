Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng: Buồn vui 'Năm con gà'

Đất nước đã có bước đi khá uyển chuyển, vững chắc trên con đường phía trước. Một “kỷ lục” đã được lập với mức tăng trưởng 6,81%, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Quốc hội đề ra; xuất khẩu nông - lâm- thủy sản đạt trên 36,37 tỷ Đô la Mỹ; dự trữ ngoại hối năm 2017 của Việt Nam đã đạt con số ấn tượng: 52 tỷ USD, là con số kỷ lục, góp phần củng cố vị thế, niềm tin quốc gia, gia tăng niềm tin với nhà đầu tư nước ngoài; du lịch Việt Nam đã có “bức tranh tươi sáng” đón 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016, phục vụ 73,2 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu hơn 510.900 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ đô la Mỹ…

Kết quả phát triển kinh tế, xã hội là thành tích chung của cả nước, mà trước hết là sự thực thi triết lý hành động của Chính phủ, sự “lăn lộn” Thủ tướng, sự cố gắng các bộ, ngành… Đồng thời, không thể không nói đến sự đóng góp rất lớn từ hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử.

Việc Quốc hội nâng cao chất lượng hoạt động, thông qua các đạo luật, ra các nghị quyết quan trọng, tạo áp lực qua lĩnh vực giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và “đồng hành” cùng với Chính phủ, các bộ, ngành…đã thực sự “tạo gió lớn” cho cánh buồm đất nước vươn khơi.

Tuy nhiên, không có thành công nào lại không có gian nan, thậm chí là thất bại.

Năm “con gà” chứng kiến nhiều câu chuyện đáng buồn do con gà “bới” ra: nhiều dự án “nghìn tỷ” thua lỗ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản nhà nước; 12 “đại án” về đầu tư, ngân hàng…bị phát hiện, xử lý; tham nhũng vẫn rất nghiêm trọng, “tạm tính” làm thất thoát của Nhà nước trên 1.351 tỷ đồng; tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh vẫn như chiếc chổi phù thủy mang mầm bệnh reo rắc nỗi lo lắng, bất an trong xã hội; nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật, bị đưa ra trước “vành móng ngựa” hoặc bị tước hết chức vị, danh hiệu…

Năm “con gà” còn là năm đọng lại nhiều nỗi đau do thiên tai gây ra đối với bà con đồng bào dân tộc vùng lũ quét Mường La (Sơn La), Mù Cang Chải (Yên Bái), Hòa Bình, năm mà nhiều đồng bào miền Trung chịu số phận “bồng bềnh” trên sóng lũ. Thật khó cầm lòng trước những “thiên tai” và “nhân hại” đó.

Nhặt mang theo cả những “quả trứng hồng” của niềm vui và nỗi trăn trở đau buồn do “con gà” gây ra để bước vào sân của năm “con chó”, chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều có nhiều dự cảm, ước nguyện và quyết tâm.

Trước hết, hãy gột bỏ những rác rưởi, nhơ bẩn của năm cũ, rũ đi những thất bại, rủi ro và hãy chặn đứng nỗi tuyệt vọng của dòng lũ ác độc. Con người trước hết phải hướng đến ánh hào quang của tương lai, lấy đó làm mục tiêu nhân văn để dồn tâm lực phấn đấu.

Một trong những triết lý nhân sinh đã từng được gán cho con chó là sự trung thành, mến chủ, ghét cay đắng kẻ đạo tặc, tà ma. Chỉ ngẫm đến việc thay tiếng sủa oai phong, động tác phóng đi dứt khoát của con chó, cho tiếng “cục tác” và hành vi dáo dác của con gà đã có thể hy vọng cho một năm 2018 có nhiều sức bật mạnh mẽ để đạt được thắng lợi.

Năm con chó còn là năm hy vọng cho sự an toàn của mọi người, mọi nhà, vì con chó là người bạn trung thành canh nhà, giữ của cho mỗi gia đình và cho ngôi nhà chung đất nước. Nếu có được “đức tính” trung thành, tận tụy, dám hy sinh vì chủ của con chó thì sẽ có thể tạo ra một nền nếp cao đẹp, ấm áp, cảm động trong quan hệ xã hội, từ đó có thêm sự tin tưởng, yên tâm, quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp chung và cho hạnh phúc gia đình.

Luân Dũng (ghi)