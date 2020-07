Đại tá Lê Văn Tuyến làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo đánh giá tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, tội phạm hình sự được kiềm chế giảm mạnh (giảm 13,42% số vụ so với năm 2015). Đến nay, lực lượng công an về cơ bản đã kiềm chế hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và hoạt động “tín dụng đen”.

Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự ở mức cao (trung bình 88,5%), điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng lớn đã bị đấu tranh triệt xóa, không để Đắk Lắk trở thành địa bàn trung chuyển, sản xuất ma túy trái phép. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an tỉnh trong những năm qua đã góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu chiến lược “an ninh chủ động”, bảo vệ an ninh, an toàn nội bộ, không để xảy ra bất ngờ, tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.