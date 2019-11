Đại tá Vũ Hồng Văn chia tay Đắk Lắk: Cống hiến nhiều, vẫn chưa hết 'nợ'

Quảng cáo

Trong chưa đầy 2 năm, Đại tá Vũ Hồng Văn hai lần thay đổi vị trí công tác. Tháng 6/2018, đang là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, ông được lãnh đạo Bộ Công an điều vào Đắk Lắk nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi đến tuổi nghỉ hưu.

Mới nhận nhiệm vụ tại Đắk Lắk, Đại tá Vũ Hồng Văn “đụng” ngay vụ án Y Tuyến Ksơr, nguyên Thượng tá, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk bị truy tố, xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 24,3 tỷ đồng của 69 người “chạy” trường, “chạy” vào ngành công an.

Đại tá Vũ Hồng Văn chấn chỉnh, củng cố bộ máy lực lượng công an các cấp tại địa phương, tạo điều kiện hoạt động sôi nổi cho phong trào văn nghệ thể thao, giáo dục chính trị truyền thống, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Công tác huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật được tăng cường.

“Đại tá Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ tại Đắk Lắk chỉ hơn 1 năm, nhưng đã giúp ngành lập được nhiều thành tích, được Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những cống hiến đáng kể của đồng chí cho địa phương”, ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nói.

Trong thời gian công tác tại Đắk Lắk, Đại tá Vũ Hồng Văn cũng nhiều lần dẫn quân thực hiện truy quét lâm tặc, xử lý các tụ điểm ăn chơi thác loạn, sử dụng và mua bán ma túy có dấu hiệu được bảo kê… góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội.

Có nhiều đổi mới mang tính đột phá, nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, chỉ số cải cách hành chính trong năm 2019 của Công an Đắk Lắk được Bộ Công an xếp hạng xuất sắc, đứng thứ 5/63 Công an tỉnh thành toàn quốc.

Sáng 27/11, tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn (SN 1976) làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Đại tá Vũ Hồng Văn cho rằng các tin bài của báo vừa phản ánh được thành tích, chiến công, biểu dương kịp thời những gương điển hình, dũng cảm, vừa phê phán thẳng thắn, mạnh mẽ các tồn tại cần chấn chỉnh. Báo Tiền Phong đã giúp Công an tỉnh có thêm kênh thông tin hữu ích để xây dựng lực lượng vững mạnh.

Đại tá Vũ Hồng Văn thừa nhận “vẫn nợ” một số vụ báo đã cung cấp nhiều thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà cơ quan công an điều tra chưa xử lý xong, trong đó có vụ tiêu cực trong ngành y tế và vụ huy động vốn Hoàng Gia.

Đại tá Văn cho biết sau khi khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang chờ Bộ Y tế trả lời về kết quả giám định 40 mặt hàng thuốc bị đổi nhóm, đổi hàm lượng để có cơ sở khởi tố các bị can.

Đối với vụ Hoàng Gia huy động tới hơn 2.800 tỉ đồng của hơn 1 vạn người tại 24 tỉnh thành, Đại tá Văn cho biết, do tính chất quan hệ dân sự phức tạp nên công an tỉnh cần xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Công an.

Công an Đồng Nai có giám đốc và phó giám đốc mới Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đắk Lắk được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Đồng Nai. Bộ Công cũng bổ nhiệm thêm một phó giám đốc Công an Đồng Nai.

Nhóm PV Tây Nguyên