Đại úy công an 'lộ' việc làm giả hồ sơ thành người dân tộc

Trao đổi với báo chí, đại tá Bùi Văn Quyền, Phó Giám đốc Công an Cà Mau xác nhận, vụ đại uý Ngô Văn Khởi được cha mẹ làm giả hồ sơ để đi học là có. Nhưng việc đó trước khi được tuyển vào ngành nên báo cáo xin ý kiến cấp trên, chưa biết xử lý sao.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an huyện Thới Bình đã có báo cáo, xác nhận đại uý Ngô Văn Khởi, Phó Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về Hình sự- kinh tế- ma tuý Công an huyện Thới Bình, được cha mẹ làm hồ sơ khai từ dân tộc Kinh thành dân tộc Khmer để được đi học Trường Dân tộc nội trú Minh Hải là đúng.

Tài liệu cho thấy, năm 1995, ông Ngô Văn Khởi học hết cấp 2, đã khai trong hồ sơ cá nhân từ dân tộc Kinh thành dân tộc Khmer, do đổi họ mẹ từ Hồ.T.K (dân tộc Kinh) thành Hữu.T.K. (dân tộc Khmer) để đi học tại Trường Dân tộc nội trú Minh Hải (nay là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu).

Đến năm 1998, ông Ngô Văn Khởi học xong cấp 3, tiếp tục tại Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu. Sau khi tốt nghiệp trung cấp kinh tế- kỹ thuật, ông Ngô Văn Khởi làm việc tại huyện Thới Bình.

Khoảng tháng 7/2003, ông Ngô Văn Khởi xin và được tuyển vào ngành Công an và được phân công công tác tại Công an huyện Thới Bình. Tháng 6/2014, ông Khởi được Trưởng Công an huyện Thới Bình bổ nhiệm từ cán bộ lên giữ chức Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự- kinh tế- ma túy.

Khi xin tuyển vào ngành công an, ông Ngô Văn Khởi khai đúng họ mẹ là Hồ.T.K (dân tộc Kinh) không còn họ Hữu.T.K (dân tộc Khmer) như thời còn đi học. Công an huyện Thới Bình cho biết thêm, do hoàn cảnh khó khăn nên ông Khởi không đi học tiếp, gia đình quen biết với cán bộ địa phương, hợp thức hoá hồ sơ để được đi học trường nội trú của bà con dân tộc.

Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó GĐ Công an Cà Mau cho biết, đại uý Ngô Văn Khởi khai trong lý lịch từ dân tộc Kinh sang dân tộc Khmer để đi học. Nhưng hồ sơ xin và được tuyển vào ngành Công an thì lý lịch và các văn bằng chứng chỉ đều phù hợp với quy định, chưa có dấu hiệu khai man (?!)

Nguyên Hương