Đắk Lắk: Các trưởng công an phải chịu trách nhiệm nếu địa bàn có pháo nổ dịp Tết

Các cán bộ chiến sĩ tại lễ ra quân

Tại quảng trường 10-3, thành phố Buôn Ma Thuột, hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt được trang bị các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại, cùng dự lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Đại tá Lê Văn Tuyến trong buổi lễ ra quân

Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Nhằm phòng chống tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong dịp Tết nguyên đán. Tôi đề nghị nếu địa bàn nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp thì trưởng công an huyện, thị xã, thành phố, trưởng công an xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công an tỉnh; Thường xuyên tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các địa bàn trọng điểm phức tạp vào ban đêm để chủ động phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn tội phạm; tiếp tục phát huy hiệu quả toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng, với mô hình kết nối mạng xã hội, bình yên cho mỗi gia đình; coi đây là một kênh thông tin quan trọng để kết nối giữa lực lượng công an cơ sở với nhân dân”.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành trong buổi ra quân

Phát biểu tại buổi lễ, sau khi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của lực lượng Công an Đắk Lắk trong năm 2020, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, lực lượng Công an Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng, tự quản cho các tầng lớp Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, giám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng.

Đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; tập trung đấu tranh xử lý hoạt động “tín dụng đen”, triệt phá các băng, nhóm, đường dây tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, và tập trung triệt xóa các tụ điểm tệ nạn phức tạp gây bất an trong nhân dân; đảm bảo tốt trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện đấu tranh với các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và đốt pháo nổ trái phép, hạn chế tối đa tình trạng đốt pháo nổ trong dịp tết nguyên đán…

Lực lượng công an diễu hành, kêu gọi nhân dân hưởng ứng đợt cao điểm.

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của thành phố nhằm kêu gọi quần chúng nhân dân biết, để tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông cũng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nguyễn Thảo