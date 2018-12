Đắk Lắk: Chi ngân sách tiếp tục gấp 3 lần thu

Từ ngày 4 đến ngày 6/12/2018 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7. Dự họp có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các sở ngành địa phương. Nhiều vấn đề kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, y tế v.v... được thông qua.

Theo báo cáo, việc thực hiện thu cân đối ngân sách năm 2018 đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó, tăng mạnh nhất là việc thu thuế xuất nhập khẩu, đạt 127 tỷ đồng, bằng 254% dự toán Trung ương giao và HĐND tỉnh giao; tăng 189% so với năm 2017. Dự tính đến hết năm 2018, tổng thu cân đối Ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,500 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương của năm 2018 lại ước tính lên tới gần 15 nghìn tỷ đồng; tăng 3,42% so với dự toán Trung ương, tăng 1,38% so với dự toán HĐND tỉnh và tăng 14,2% so với năm 2017.

Còn kế hoạch dự toán năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk, thì dự kiến thu cân đối ngân sách hơn 6,8 nghìn tỷ, chi ngân sách gần 14 nghìn tỷ.

Trước đó, năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã thu ngân sách Nhà nước khoảng 5 nghìn tỷ đồng, nhưng tổng chi ngân sách toàn tỉnh lên tới 13,5 nghìn tỷ đồng, khiến ngân sách Trung ương phải bố trí bổ sung cho tỉnh trên 8 nghìn tỷ đồng.

