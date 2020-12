Đắk Lắk: Di dân khẩn cấp khỏi khu vực bị sạt lở nghiêm trọng

Quảng cáo

Các khu vực có đồi núi, bờ suối bị sạt lở nằm ở các thôn: Ea Bar, Cư Tê, Ea Uôl và thôn Dhung Knung. Tại các đồi núi bị sạt lở, có nhiều khe nứt kéo dài và sâu xuống bên dưới. Hiện đã có 2 hộ dân bị sập nhà do núi lở. Nếu trời mưa to, nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng nên chính quyền đã vận động, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 20 hộ dân đang sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

UBND xã triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, di dời người dân đến nhà của người thân quen ở tạm, đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm. UBND xã Cư Pui cũng cắt cử cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình để chủ động xử lý khi có sự cố bất ngờ. Về lâu dài, theo ông Tâm cần di dời các hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, hầu hết người dân là đồng bào thiểu số, thuộc diện hộ nghèo nên không có kinh phí di chuyển đến nơi ở mới. Do đó, UBND xã Cư Pui đã báo cáo, kiến nghị lên cấp trên để sớm chỉ đạo, hỗ trợ di dời kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Một ngôi nhà ở huyện Krông Bông bị vùi lấp do sạt lở núi vào đầu tháng 12 Trước đó, do ảnh hưởng của mưa bão nên tại nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Tại huyện Krông Bông, mưa lũ khiến 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; khu vực huyện M’đrắk xuất hiện lở núi, sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 26 (đường huyết mạch nối Đắk Lắk - Khánh Hòa). Tại huyện Krông Ana, mưa lớn nhiều ngôi nhà bị ngập, hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại.

Huỳnh Thủy