Đắk Lắk: Dù dịch bệnh COVID-19, thu ngân sách vẫn vượt chỉ tiêu

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ họp thứ 11 tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng năm 2020 thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk đều vượt so với năm 2019. Cụ thể, năm qua, tỉnh này thu được hơn 8,6 nghìn tỷ đồng đạt 136,1% dự toán trung ương và 101,7% dự toán HĐND giao. Trong số này, tiền thu cấp quyền sử dụng đất đóng góp cho ngân sách (ước tính) khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng.

Chi ngân sách của tỉnh này năm qua ước đạt khoảng hơn 19,1 nghìn tỷ đồng (tăng gần 20% so với năm 2019), tăng 17% so với dự toán trung ương giao; tăng 4,1% của HĐND tỉnh giao.

Đắk Lắk dự kiến trong năm tới, tổng chi ngân sách hơn 17,4 nghìn tỷ đồng (giảm 9% so với năm 2020). Trước đó, trong các năm 2018 và năm 2019, chi ngân sách tỉnh Đắk Lắk đều gấp 3 lần thu.

Báo cáo tại kỳ họp thể hiện, năm qua tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả trọng tâm “mục tiêu kép” – vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tranh thủ thời cơ, vượt qua các khó khăn, thách thức để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Có 14/18 chi tiêu kinh tế-xã hội đạt.

Ngoài ta, do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh bị tác động tiêu cực. Một số nhà máy sản xuất công nghiệp tạm thời bị gián đoạn, sản lượng tồn kho lớn; Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của tỉnh giảm cả lượng và giá trị so với năm 2019. Doanh thu từ du lịch đạt 625 tỷ đồng, bằng 46,99% kế hoạch (giảm 40,52% so với năm 2019), điều này phần nào làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2020. Tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương nhưng số người chết tăng so với cùng kỳ năm trước…

