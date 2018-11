Đắk Lắk: Lại nóng thuốc lắc và ma túy quán bar

Hàng trăm nam nữ thanh niên vui chơi thác loạn thâu đêm tại quán bar

Rạng sáng ngày 26/11/2018, hàng trăm cán bộ chiến sĩ chia thành 2 tổ, lặng lẽ bao vây rồi đồng loạt ập vào 2 quán bar cách nhau chỉ khoảng 200m ở trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Quán Liberty tại số 67-69 đường Trần Hữu Dực do bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (sinh năm 1977, hộ khẩu quận Phú Nhuận TP HCM) đứng tên chủ kinh doanh. Quán bar G9 Club tại tổ Dân phố 5, đường Tôn Đức Thắng, do bà Lê Thị Thu (sinh năm 1989, hộ khẩu 439/8 đường Nguyễn Văn Cừ phường Tân An) làm chủ.

Hầu hết các cô gái ăn mặc hở hang

Thời điểm này, cả 2 quán bar vẫn huyên náo tiếng nhạc kích động và ồn ào khách chơi say xỉn. Lực lượng chức năng thu giữ 152 sản phẩm rượu các loại chưa rõ nguồn gốc và các vật liên quan tới việc sử dụng ma túy. Test nhanh tại chỗ, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn được đưa tới bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột. Kết quả kiểm tra cho thấy có 36 người trong số khách chơi tại 2 quán bar Liberty và G9 Club dương tính với ma túy.

Thuốc lắc và ma túy vương vãi khắp nơi

Chiều ngày 26/11/2018, làm việc với đại diện báo Tiền Phong, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Từ nhiều nguồn tin khác nhau phản ánh về tệ nạn này, lãnh đạo Công an tỉnh đã lập kế hoạch đấu tranh, xử lý. Với các đối tượng nghiện, khách hàng đã dùng ma túy, cơ quan điều tra đang tiếp tục phân loại, làm rõ để xử lý cho đúng người, đúng tội, bảo đảm không tái phạm khiến nhân dân bất bình.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn cung cấp thông tin cho báo Tiền Phong.

Hoàng Thiên Nga