Đắk Nông: Chỉ 2 ngày mưa lũ 5 người thiệt mạng

Chiều tối 9/8, ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xã Đắk Sin (huyện Đắk R’lấp) vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu Đ. H. N. P. (4 tuổi, trú thôn 1) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, gia đình không thấy bé P đâu nên đã đi tìm khắp nơi. Nghi có chuyện chẳng lành, ông nội cháu P đi ra phía sau hố rác thì tá hoả phát hiện cháu mình đang chìm trong nước. Đó là hố rác do gia đình tự đào, đang bị nước mưa tràn ngập, cháu P. không may rơi xuống dẫn đến đuối nước.

Ông Hoàng Huy Tùng, Chủ tịch UBND xã Đắk Som (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã lại có một người bị lũ cuốn trôi. Chiều 8/8 chị H’L (SN 1995, trú bon Tăng So, xã Đắk Som) đi dọc con suối Đà Tong để hái rau rừng, không may trượt chân ngã xuống suối. Do mấy ngày qua mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn nạn nhân mất tích.

Đến khoảng 18h ngày 8/8, cơ quan chức năng địa phương và người dân mới tìm thấy thi thể chị H’L trên suối Đà Tong.

UBND xã Đắk Som xác nhận, hoàn cảnh gia đình chị H’L thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hiện gia đình chị này có hai con nhỏ, một cháu năm nay 4 tuổi và một cháu mới sinh. Địa phương cùng người dân đã hỗ trợ một phần chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, sáng ngày 8/8 tại thôn 14 (xã Đắk Sin) đã xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, vùi lấp 1 ngôi nhà làm 3 người trong gia đình tử vong. Nạn nhân là cả gia đình của anh Trần Văn H. (SN 1991, trú xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp), trong đó có anh H và vợ là chị Đỗ Thị Y. (SN 1994) cùng con gái Trần Thị D. (SN 2017). Chị Y. đang mang thai đứa con thứ 2.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày gần đây có tới 5 người thiệt mạng do mưa lũ ở Đắk Nông.

