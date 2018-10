Đắk Nông: Lò than đốt gỗ rừng công khai mà cán bộ không biết?

Lò than của ông Nguyễn Văn Quế đặt tại thôn Rừng Lạnh chỉ cách trụ sở UBND xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) chưa đến 1km. Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây có khoảng 4 lò đang hoạt động, bên ngoài chất nhiều gỗ tròn đã được cắt ngắn. Người làm mướn đang miệt mài dùng cưa cắt gỗ để đưa vào lò.

Theo người dân địa phương phản ánh, chủ lò than này đang có kế hoạch mở rộng xưởng kinh doanh, nhưng gặp phải “rào cản” vì xây trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi, lại đang nằm trong diện tranh chấp.

Lò than tại thôn Rừng Lạnh đốt gỗ tròn đã được cắt ngắn

Ông Trần Công Nhất - Chủ tịch UBND xã Đắk Hòa cho biết: “Sau khi nhận đơn thư phản ánh của người dân, chúng tôi đã đề nghị chủ lò than tạm ngừng sản xuất. Cách đây khoảng 3 tháng trước, xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lò than này”. Khi phóng viên đưa hình ảnh lò than này sử dụng gỗ rừng làm nguyên liệu đốt than, ông Nhất cho biết sẽ cho người đi kiểm tra.

Cách đó không xa, có khoảng gần 10 lò than tại thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh được xây dựng quy mô lớn, chuẩn bị hoạt động. Điều đáng nói, chuỗi lò than này đặt cách khu dân cư chỉ vài chục mét. Người dân bức xúc trước việc chính quyền địa phương để lò than này xây dựng sát nhà của họ.

“Dù chưa đi vào hoạt động, nhưng ít hôm nữa mùi khói than sẽ xông lên, sao mà sống được. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến cây trồng… Không hiểu vì sao, chính quyền lại cho các chủ lò xây dựng lò than này sát nhà dân”, một người dân đề nghị giấu tên trú tại thôn Thuận Nam lo lắng.

Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Thị Hà – Phó trưởng phòng TNMT huyện Đắk Song cho biết, trên địa bàn huyện Đắk Song có 4 lò đốt than củi đều được cấp giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bà Hà không nắm được thông tin về lò than đặt gần khu dân cư tại thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh, đồng thời hứa sẽ cho đi kiểm tra, xác minh sẽ có thông tin đến báo chí.

Chuỗi lò than tại thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh xây dựng đã xong, nhưng phòng TNMT huyện Đắk Song không biết?

Các lò than hoạt động trái phép tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An (huyện Đắk Mil) đều gây ô nhiễm môi trường. Người dân địa phương phản ánh, những lò than này đốt suốt ngày đêm, khói bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất.

Ông Trần Khắc Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An cũng xác nhận trên địa bàn xã hiện có 4 lò than hoạt động có giấy phép, còn lò than tại thôn Thuận Nam hiện có 2 chủ đứng tên, nhưng chỉ một người có giấy phép.

Vu Long