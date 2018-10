Đắk Nông xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm

Theo đó, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối đồng chí Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức.



Với lý do, từ năm 2013 đến nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Long đã cùng vợ vay, mượn tiền của một số cá nhân với số tiền lớn, lãi suất vay cao vượt quá quy định; không thực hiện đúng cam kết, khất nợ nhiều lần, không có khả năng trả nợ, làm phát sinh đơn tố cáo.



Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Long đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, chính quyền và của bản thân.



Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, đồng chí Nguyễn Ngọc Long đã vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.



Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với đồng chí Hán Duy Thập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô. Đồng chí Hán Duy Thập, sinh ngày 20/10/1961 có tên thật là Hán Duy Hòa, sinh ngày 08/7/1959.



Sau khi học và tốt nghiệp phổ thông cấp II vào tháng 7/1973, đồng chí Hán Duy Thập (tức Hán Duy Hòa) không tiếp tục học phổ thông cấp III mà ở nhà phụ giúp công việc gia đình.



Đến tháng 9/1976, đồng chí đã sử dụng họ, tên và hồ sơ của ông Hán Duy Thập - là chú ruột của mình để được đi học phổ thông cấp III tại Trường Bổ túc văn hóa Mặt trận tỉnh Nghệ Tĩnh và tốt nghiệp phổ thông vào tháng 7/1979.

Sau đó, tiếp tục sử dụng họ, tên và hồ sơ của ông Hán Duy Thập để học tập và công tác cho đến nay. Trong quá trình công tác, đồng chí Hán Duy Thập khai lý lịch bản thân và bổ sung lý lịch hàng năm không đầy đủ.



Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Hán Duy Thập đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và của bản thân.



Căn cứ các quy định của Đảng, khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Hán Duy Thập đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật đảng viên theo quy định.



Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Đình Lĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (PA 92), Công an tỉnh Đắk Nông - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Đắk G’long và đồng chí Đinh Sỹ Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh dân tộc (PA 90), Công an tỉnh Đắk Nông - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Đắk G’long.



Thời kỳ công tác tại Công an huyện Đắk G’long từ năm 2007 đến năm 2014, đồng chí Bùi Đình Lĩnh và đồng chí Đinh Sỹ Tuệ có khuyết điểm cùng với gia đình chưa gương mẫu trong thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về sử dụng đất đai; có vợ làm đơn xin giao đất, giao rừng và đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng nhận giao đất, giao rừng theo quy định.



Sau khi được nhận giao đất, giao rừng, gia đình không quản lý, bảo vệ để người dân lấn chiếm, sử dụng.



Căn cứ các quy định của Đảng, khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bùi Đình Lĩnh và đồng chí Đinh Sỹ Tuệ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật đảng viên theo quy định.

Theo Vietnamplus