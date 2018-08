Dân miền Tây lao đao vì lũ ùn ùn về sớm

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại một số cồn nổi trên địa bàn huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nước đã lên cao, gây ngập nhiều heta hoa màu như: bắp, đậu, củ sắn...

Bà Lê Thị Muội (42 tuổi) ngụ ấp 1, xã Thường Phước 2 cho biết, lũ năm nay về sớm hơn so với mọi năm khoảng 10 ngày. “Mọi năm, khi lũ về là toàn bộ hoa màu của người dân khi đó đã thu hoạch xong. Tuy nhiên, năm nay nước lên sớm làm bà con ở đây bất ngờ và không kịp trở tay làm nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Nước ngập quá cao, làm sắn cho bị hư nên thương lái không chịu thu mua khiến người trồng bị thiệt hại nặng” bà Muội nói.

Bắp (ngô) của người dân Đồng Tháp chết chìm trong nước. Ảnh Nhật Huy

Người dân thu hoạch bắp ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ảnh Nhât Huy

Còn bà Võ Thu Trang (38 tuổi) cùng địa phương chia sẻ: “Trước đó, tôi đã thua lỗ liên tiếp 2 vụ hoa màu nên vụ này canh tác với hy vọng gỡ lại vốn. Tuy nhiên, bí mới vừa cho bông mà nước thượng nguồn đang lên nhanh đã đe dọa đến diện tích canh tác”.

Cũng theo bà Trang, bí không chịu được nước nên hễ bị ngập là bộ rễ bị hư. Do năm nay chủ quan, tính như mọi năm lũ về muộn nên mới xuống giống, nếu nước lên chậm khoảng vài ngày nữa là người dân có thể thu hoạch xong.

Cũng ở đầu nguồn, thời điểm này lũ đã nhấn chìm hàng trăm ha lúa đang chín đỏ rực của bà con ở huyện An Phú (An Giang). Theo Phòng NN&PTNT huyện An Phú, có trên 400 ha lúa ngoài đê bao bị chìm trong nước nên địa phương đã phối hợp với bộ đội hỗ trợ dân thu hoạch, tránh mất trắng. Ngoài ra, ngành còn tiến hành kiểm tra hệ thống đê bao, cống đập ở những nơi có nguy cơ ngập thì gia cố ngay nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Lão nông Trần Minh Phú ở xã Phú Hội có 1,9 ha bị chìm trong nước. “Lúa mới chín, tôi định ít hôm nữa mới thu hoạch nhưng bất ngờ nước lên nhanh làm ngập sâu, chỉ kịp gặt được 0,3 ha”, ông Phú buồn bã nói. Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội, ông Nguyễn Huy Tuấn cho biết, chính quyền cùng người dân thu hoạch mới được gần 270 ha trong tổng số 300 ha ngoài đê bao. Trong khi đó, bên xã Nhơn Hội ( An Phú) cũng có trên 150 ha lúa hè thụ bị ngập trong lũ, địa phương đã huy động hàng chục chiến sĩ bộ đội giúp dân thu hoạch.

Người dân thu hoạch lúa chạy lũ ở An Giang. Ảnh Hòa Hội

Ông Nguyễn Hoàng Nhung - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết, đến nay 2/3 diện tích lúa đã được thu hoạch, nước cũng đã có hiện tượng dâng lên nhưng ở mức thấp. Ngành nông nghiệp luôn theo dõi để phòng ngừa các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, ông cho biết, những hộ dân có hoa màu bị ngập là nằm ngoài quy hoạch, đê bao.

Theo ông Nhung, trong năm nay, đa số người dân trên địa bàn huyện đều tuân thủ khuyến cáo của nhà nước về xuống giống. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp người dân không tuân thủ theo khuyến cáo thì UBND huyện sẽ chỉ đạo các xã, đặc biệt là những hộ dân trồng tự phát sẽ lập biên bản, không cho sản xuất trái vụ theo lịch thời vụ mà các ngành chuyên môn khuyến cáo.

“Nếu lũ làm thiệt hại năng xuất, hoa màu của người dân mà nằm trong tuyến đê bao khép kín mà huyện cho chủ trương xuống giống thì huyện sẽ xem xét và kiến nghị tỉnh để có hướng hỗ trợ, trường hợp còn lại sẽ không được hỗ trợ”, ông Nhung nói.

Chiều ngày 1/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Khương Lê Bình - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Tháp cho biết, trong mấy ngày qua do ảnh hưởng của mưa thượng nguồn nên mực nước sông Mekong tại các trạm Trung, Hạ Lào, Campuchia đang chảy rất nhanh và mạnh. Mực nước đo được vào sáng nay tại thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng cao 5 – 6cm.

Theo ông Bình, dự kiến đến giữa 8/2018, do ảnh hưởng kết hợp của triều cường và lũ thượng nguồn đổ về nên mực nước các nơi trong tỉnh sẽ tiếp tục lên. Đầu nguồn, mực nước trung bình có thể lên từ 5 - 6cm/ngày xấp xỉ báo động I.

Khu vực phía Nam có thể lên từ 5 - 7cm/ngày và khu vực nội Đồng Tháp Mười có thể lên từ 2 - 4cm/ngày, sẽ ở mức xấp xỉ cùng kì năm 2017 và cao hơn cùng kì nhiều năm khoảng 1,2 - 3m. Nguyên nhân lũ năm nay cao hơn mọi năm là do một phần bị ảnh hưởng trong vụ vỡ đập ở Lào nhưng chủ yếu là phía trên thượng nguồn mưa nhiều làm mực nước lên cao.

Với tình hình mực nước như hiện nay, dự báo ở khu vực đầu nguồn trong thời gian tới sẽ tiếp tục uy hiếp các vùng thấp ngoài đê bao.

Nhật Huy - Hòa Hội