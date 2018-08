Dân viết thư cảm ơn công an kịp thời cứu người tự tử

Trong thư, ông Thắng và gia đình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc Công an phường Kim Long và Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh TT-Huế vì đã kịp thời cứu sống chị gái ông nhảy cầu tự tử.

Ông Hoàng Văn Thắng cũng bày tỏ mong muốn, lực lượng công an tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, như tin đã đưa, vào trưa 2/8, bà Hoàng Thị Th. (trú phường KIm Long, Huế) đến cầu Dã Viên (thành phố Huế) rồi gieo mình xuống sông Hương tự tử.

Nhận được tin báo, Công an phường Kim Long lập tức triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh TT-Huế tổ chức ứng cứu nạn nhân. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã cứu vớt được bà Th. đưa lên bờ an toàn.

Bà Th. (áo sẫm màu) từng được công an tại TT-Huế cứu sống sau khi nhảy cầu Dã Viên tự sát Qua xác minh của cơ quan công an, do tâm trạng luôn buồn phiền vì có người thân (bố ruột) vừa qua đời, bản thân lại luôn đau ốm, bà Th. từng nảy sinh ý định tự tử. Tuy nhiên, lần đó nhờ gia đình phát hiện ngăn chặn kịp thời, nên bà Th không thực hiện được ý đồ tiêu cực kể trên. Sau đó, bà Th. được người nhà đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Huế. Trong quá trình điều trị bệnh về tâm lý tại đây, bà Th. tìm cách trốn khỏi bệnh viện, rồi tìm ra cầu Dã Viên để tự sát.

Ngọc Văn