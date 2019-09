Dân vùng rốn lũ trăm bề khổ

Trong tổng số 625 hồ đập lớn nhỏ của Nghệ An, đã có hơn 170 hồ đầy nước, các hồ còn lại đạt 50 đến 70% dung tích thiết kế. Hồ Vực Mấu mở cửa tràn số 3 với chiều cao 50cm, lưu lượng xả16,91 m3/s. Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Trường Thành cho hay, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 6280/UBND-NN ngày 5/9/2019 cho phép tàu thuyền ra khơi sau khi áp thấp nhiệt đới tan, trong buổi sáng cùng ngày.