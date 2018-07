Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Bảo, trong ngày 13/7, tại huyện này đã xảy ra 2 vụ sét đánh khiến 2 nông dân (một nam, một nữ) tử vong.

Vụ việc đầu tiên xảy ra tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Trong khi đang cấy lúa thì gặp thời tiết mưa kèm theo sấm sét, bà Đào Thị T. (SN 1961) không kịp lên bờ thì bất ngờ bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ.

Đang cấy lúa, 2 nông dân bị sét đánh tử vong.

Thông tin về sự việc, ông Đào Nguyên Linh, Phó chủ tịch UBND xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) cho biết: “Vào khoảng hơn 7h sáng nay, tại cánh đồng của xã Cổ Am, bà Đào Thị T. (SN 1961, trú tại thôn 5, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo) khi bà T. đang cấy lúa ngoài ruộng gặp lúc trời mưa to đã bị sét đánh tử vong”.

“Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã thông báo sự việc cho UBND huyện Vĩnh Bảo. Xác định nạn nhân thiệt mạng do thiên tai nên gia đình không đề nghị giám định pháp y và đã đưa về nhà để an táng theo phong tục”, ông Linh cho biết thêm.

Cũng liên quan đến việc bị sét đánh, sáng cùng ngày, tại xã Đồng Tâm, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, một thanh niên đang cấy lúa cũng bị sét đáng tử vong tại chỗ.

Thông tin về sự việc, ông Trần Đình Hùng – cán bộ văn hóa xã Trấn Dương cho biết. “Sáng nay, 2 mẹ con một hộ gia đình trong xã tôi có ra ruộng cấy lúa. Người mẹ cấy một mảnh ruộng, người con trai là anh Bùi Quốc Ph. (SN 1983, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Trấn Dương) cấy một mảnh ruộng khác. Khi người mẹ cấy xong đúng lúc trời mưa to nên đã về nhà”.

“Về đến nhà chưa thấy con trai trở về nên nghĩ rằng sẽ về sau. Khi trời tạnh mưa, gia đình đã gọi điện vào số điện thoại của người con trai nhưng không thấy nghe máy. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên gia đình đã đi ra ngoài ruộng thì thấy xe máy và xe kéo chở mạ vẫn còn để trên bờ”, ông Hùng cho hay.

“Khi nhìn xuống, mọi người thấy anh Ph. nằm úp mặt dưới ruộng. Mọi người chạy đến thì xác định anh Ph. đã tử vong do bị sét đánh. Điện thoại của nạn nhân vẫn còn để trong cốp xe máy.

“Thi thể của anh Ph. sau đó cũng đã được đưa về gia đình để lo an táng”, vị cán bộ văn hóa xã Trấn Dương cho hay.

Hoàng Dương