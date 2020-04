Đăng tin thất thiệt về COVID – 19, một đối tượng bị đề nghị truy tố

Quảng cáo

Ngày 26/4, Công an quận Ninh Kiều - Công an TP Cần Thơ cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 25/2, Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản mạng xã hội facebook “James Ng” đăng tải bài viết có nội dung “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì corona virus ở Việt Nam...”. Thông tin thất thiệt này đã gây hoang trong xã hội.

Mã Phùng Ngọc Phú tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, với tài khoản “Jame Ng”, Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết chứa nội dung không đúng sự thật về dịch COVID-19, nói xấu chế độ và Nhà nước Việt Nam.

Đối tượng cũng tham gia bình luận trong 7 bài viết có nội dung bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước do các tài khoản facebook “Hoang Thanh Tam Tran” và ‘Emily Page-Le” đăng tải.

Theo Kết luận giám định ngày 23/3 của Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ, các bài viết mà Phú đăng tải thể hiện rõ nội dung tuyên truyền tư tưởng, quan điểm, thông tin chống đối, chống phá, xuyên tạc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam...

Quá trình làm việc, Phú thừa nhận là chủ tài khoản “Jame Ng” và tài khoản này được sử dụng từ tháng 10/2019 cho đến khi bị phát hiện. Đối tượng cũng thừa nhận đã lấy nhiều bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trong nước mà không qua kiểm chứng rồi đăng tải lên facebook cá nhân.

