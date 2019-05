Để lại thư tuyệt mệnh, cô gái trẻ nhảy cầu Bãi Cháy quyên sinh

TPO - Trước khi xảy ra sự việc, mọi người nhìn thấy C. C. A. mang theo đổ dùng cá nhân lên cầu Bãi Cháy. Sau đó bất ngờ nhảy xuống biển tự tử khiến người dân không kịp can ngăn.