Đề phòng bệnh đái tháo đường ở trẻ em

TS Phan Hướng Dương cảnh báo bệnh đái tháo đường type 2 đang trẻ hóa và trở thành gánh nặng y tế. Nguyên nhân gây ra đái tháo đường rất phức tạp, nhưng phần lớn là do thừa cân, béo phì và ít hoạt động thể lực, sử dụng nhiều thức ăn nhanh, trẻ em bị béo phì, nghiện game và tivi… Trong đó, chủ yếu là đái tháo đường type 2, chiếm khoảng trên 90%.Trong giai đoạn đầu khi trẻ bị bệnh thường rất khó phát hiện, chỉ khi trẻ khát nước nhiều, hay đói, tiểu nhiều và sụt cân thì gia đình mới chú ý đến bất thường trong sức khỏe của trẻ. Các dấu hiệu như co giật, hôn mê, nhiễm trùng, lơ mơ, thở nhanh, đau bụng, mất tri giác thường xuất hiện khi bệnh đã trở nặng.Nhiều chuyên gia đã cho rằng nếu không được điều trị kịp thời, trẻ mắc bệnh đái tháo đường có thể gặp nhiều biến chứng như giảm thị lực do đục thủy tinh thể, bệnh lý võng mạc, biến chứng thận, biến chứng tim mạch, bị khuyết tật. Nhiều trường hợp trẻ nhập viện muộn bắt buộc phải dùng insulin tiêm vì gan đã tổn thương. Khi đó, trẻ không thể điều trị khỏi hoàn toàn được và sống phụ thuộc vào thuốc. Bởi lúc đó, 50% tế bào tuyến tụy đã bị phá hủy, nếu trẻ tiếp tục không kiểm soát dinh dưỡng, tập luyện thì tình trạng bệnh rất nguy hiểm.Để phòng bệnh đái tháo đường ở trẻ em, các bác sĩ khuyến cáo cần đạt được và duy trì trọng lượng cơ thể phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ. Tạo cho trẻ thói quen hoạt động thể lực ít nhất 30 phút ngày, đối với trẻ cần kiểm soát cân nặng nên tăng cường luyện tập nhiều hơn. Cho trẻ ăn nhiều rau xanh, giảm đường, giảm chất béo.TS Dương cho hay nếu trẻ trong độ tuổi 13-15 tuổi bị đái tháo đường nhưng không được chăm sóc bệnh tốt thì chỉ 5 năm sau bắt đầu giảm thị lực, 10-15 năm sau sẽ suy thận, trong khi đó, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng chống được bằng chế độ dinh dưỡng và duy trì cân nặng hợp lý.

Thái Hà