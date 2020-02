Đề xuất các tỉnh đón công dân về cách ly, giảm tải cho Hà Nội

Quảng cáo

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều nay, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trong các ngày vừa qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, chuẩn bị mọi công tác vận chuyển, đón tiếp, cách ly công dân Việt Nam ở Hàn Quốc về qua sân bay Nội Bài, đảm bảo tốt cho việc cách ly, kịp thời bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về. “Các công dân không ý kiến, hài lòng với sự phục vụ”, vị này nói.



Theo đại diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô, có thời điểm số lượng công dân về từ Hàn Quốc lên đến hàng nghìn người: "Việc vận chuyển khó khăn. Nhưng với tinh thần cao nhất, lực lượng chức năng vẫn hoàn thành. Hiện ở sân bay còn hơn 400 người. Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tiếp tục vận chuyển. Các khu vực cách ly đang rất căng thẳng. Chúng tôi đang cùng với các cơ quan Bộ Quốc phòng tìm khu vực cách ly ở tỉnh bạn, các khu vực lân cận Hà Nội”.

Phó Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, cho biết Công an thành phố được giao nhiệm vụ rà soát, nắm tình hình những người từ vùng dịch Covid-19 trở về. Bệnh viện công an thành phố đã tiếp nhận, tiến hành cách ly 122 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp về từ Hàn Quốc có biểu hiện tức ngực, khó thở. Hiện 2 trường này đã được chuyển vào bệnh viện Đống Đa.

Về kiến nghị, ông Hùng nêu thực tế khu cách ly tập trung đang quá tải, và dự kiến tới đây sẽ có thêm nhiều công dân về từ vùng có dịch. Trên cơ sở đó, đại diện Công an thành phố Hà Nội đề nghị các tỉnh có công dân về từ Hàn Quốc tiếp nhận, cách ly để giảm tải cho Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, hiện nay nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn là cao vì tình hình thế giới phức tạp, và thành phố có những ca tiếp tục theo dõi, đặc biệt đang tiếp nhận các ca đi từ các nơi về cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú.

Theo ông Quý, liên quan đến vấn đề cách ly, Ban chỉ đạo T.Ư đã có yêu cầu các tỉnh thành phải cách ly những người về từ Hàn Quốc và từ vùng có dịch của các nước.

“Hiện nay, thành phố đã cách ly tập trung 1.894 trường hợp. Tối nay có thêm 400 – 500 trường hợp nữa”, ông Quý nói.

Theo Chủ tịch UBN thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, những trường hợp đang được đưa về các trung tâm cách ly tập trung, thành phố sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế. Trong tuần này sẽ tiến hành phân loại: Nếu đến từ trung tâm dịch thì bắt buộc tiến hành cách ly tập trung; nếu đi qua các vùng có dịch thì bàn giao cho cơ sở y tế địa phương để cách ly tại nhà hoặc tại trạm y tế xã, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông báo công khai cho tổ dân phố, khu dân cư giám sát.

