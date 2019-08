Đề xuất hạn chế chuyến bay ở Nội Bài do ảnh hưởng của bão số 3

Quảng cáo

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 3 đang cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng 150km về phía đông. Dự báo tối đến đêm nay, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình gây ra mưa to, gió lớn khắp các tỉnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 3 tại Hà Nội có mưa rất lớn. Mưa xuất hiện từ chiều qua. Sáng nay tiếp tục có mưa, mưa vừa. Từ chiều và đêm nay (02/8), có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm). Mưa theo đợt liên tục và kéo dài đến Chủ Nhật (4/8). Cũng từ chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, nhất là trên các tuyến phố trũng thấp ở trung tâm thành phố.

Tại khu vực sân bay Nội Bài (xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn), từ trưa nay (2/8) gió sẽ mạnh lên, mưa lớn bắt đầu. Trọng tâm mưa lớn, gió mạnh (cấp 5-6, giật 7-8) từ trưa nay đến hết ngày mai. Tổng lượng mưa trên khu vực sân bay từ sáng nay đến hết ngày mai khoảng 100-150mm. Khả năng xảy ra dông cục bộ cao. Vì vậy, cơ quan dự báo khí tượng đề xuất hạn chế các chuyến bay từ trưa 2/8 đến hết ngày 3/8. Sang ngày Chủ Nhật (4/8), vẫn còn mưa nhưng nguy cơ mưa lớn cục bộ và gió mạnh trong dông thấp.

Nguyễn Hoài