Đèn bẫy bướm trên 'thủ phủ' hành tím ở Lý Sơn sáng rực như sao trời về đêm

Những ngày này, du khách đến với Lý Sơn về ban đêm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng chục ha ruộng trồng hành tím trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) rực sáng ánh đèn như phố thị. Đây là cách mà người làm nghề trồng hành trên huyện đảo làm để “bẫy” bướm, sâu bọ gây hại cho cây trồng.



Những chiếc “bẫy đèn” do nông dân tự chế không chỉ giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc bảo vệ thực vât gây nên trong những năm qua ở huyện đảo mà còn tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần tăng năng suất, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn cho loại củ nổi tiếng này.

Cánh đồng hành ở huyện đảo Lý Sơn rực sáng ánh đèn. Ảnh: N.N

Chị Ngô Thị Luyện, trú thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho hay, gia đình có 3 sào hành tím và để ngăn ngừa sâu bệnh chị đã đầu tư 10 triệu đồng mua dây dẫn điện và lắp đặt 21 cái “bẫy đèn”.

“Ánh đèn sáng thu hút các loại bướm, sâu bọ. Bướm cứ bay quanh theo bóng đèn rồi rơi xuống đất, do đó bươm không đẻ trứng vào cây hành nên rất ít sâu bệnh. Cách làm này vừa đỡ tốn công bắt sâu, tăng năng suất cây trồng và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật”, chị Luyện cho biết.



Người dân dùng những chiếc “bẫy đèn” để bẫy bướm nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại trên cây hành. Ảnh: N.N Việc đặt các chiếc “bẫy đèn” rất đơn giản. Người dân chỉ cần kéo dây dẫn điện, dựng trụ ở ruộng hành, bóng đèn lắp đặt cố định lên trụ ở vị trí cao, cách cách mặt đất khoảng 3m, sau đó thắp sáng đèn vào ban đêm. Do tập tính bị thu hút bởi ánh sáng, bướm, sâu bọ sẽ bay vào đèn và rơi xuống đất.

Với chi phí đầu tư không cao và sử dụng được lâu dài, trung bình mỗi sào hành nông dân Lý Sơn chỉ đầu tư từ 3 - 5 triệu đồng để lắp đặt từ 7 - 10 “bẫy đèn”. Từ khi áp dụng phương pháp này mỗi sào hành nông dân trên đảo tiết kiệm được khoảng 2 - 3 triệu đồng tiền thuốc bảo vệ thực vật.

Một trụ điện thắp sáng cho ruộng hành của người dân Lý Sơn. Ảnh: N.N

Ông Nguyễn Văn Nghi, trú thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết, cách làm này đơn giản nhưng hiệu quả rất cao, nó hạn chế từ 40 – 50% lượng sâu bọ gây hại, giúp người trồng hành như chúng tôi tiết kiệm từ 1-3 triệu đồng/sào/vụ, so với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun diệt trừ như trước đây.



Ông Võ Trí Thời, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Nông thôn huyện Lý Sơn cho biết, bước đầu cho thấy phương pháp lắp đặt “bẫy đèn” của người dân là rất hiệu quả, điều này không chỉ giảm được công lao động mà còn hạn chế tình trạng thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp để tạo ra sản phẩm hành tỏi an toàn hơn.

Những chiếc “bẫy đèn” hạn chế từ 40- 50% nguy cơ sâu bọ phá hại ruộng hành. Ảnh: N.N



Được biết, mỗi năm nông dân Lý Sơn canh tác 1 vụ tỏi, 4 vụ hành trên 300ha đất, người dân phải sử dụng trên 40 tấn thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ sâu bệnh. “Hiện nay bà con đang nhân rộng phương pháp chong đèn trên đồng vào ban đêm, huyện đã khuyến cáo bà con khi đã kéo điện ra đồng thì áp dụng các biện pháp an toàn”, ông Thời nói.Được biết, mỗi năm nông dân Lý Sơn canh tác 1 vụ tỏi, 4 vụ hành trên 300ha đất, người dân phải sử dụng trên 40 tấn thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ sâu bệnh.

Người dân Lý Sơn xuống giống trồng hành. Ảnh: N.N

Cùng với tỏi, hành là cây trồng chủ lực được ví là “vàng tím” mang lại thu nhập chính cho người nơi đây. Ảnh: N.N

Tuy nhiên, với phương pháp phòng lắp “bẫy đèn” như hiện nay sẽ hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo sức khỏe người sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Một góc ruộng hành ở Lý Sơn. Ảnh: N.N Hiện đã có trên 20% ha đất được nông dân lắp đặt “bẫy đèn” diệt bướm, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Do chi phí lắp “bẫy đèn” không cao nhưng hiệu quả mang lại rất lớn nên phương pháp này tiếp tục được nông dân trên đảo nhân rộng đại trà.

Nguyễn Ngọc