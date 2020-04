Đến 'xin' đất không được, vô cớ đánh người nhập viện

Quảng cáo

Ngỡ ngàng với bí quyết giúp quý ông 80 sung sức trong "cuộc yêu" khiến vợ trẻ say đắm!

Ngày 10/4, Công an TP. Đà Lạt điều tra làm rõ vụ một nhóm người mang theo rựa và gậy 3 khúc cây đến vườn nhà ông Nguyễn Hữu Lễ (66 tuổi, ngụ cùng thôn) gây hấn dẫn đến xô xát khiến ông và con trai là Nguyễn Hữu Tuấn (27 tuổi) phải vào bệnh viện cấp cứu.

Theo lời bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (vợ ông Lễ), sáng ngày 8/4, Khoa dẫn theo Bùi Đức Cường (27 tuổi, em trai Khoa), Nguyễn Văn Cường và Huỳnh Tấn Tài đến xin đất. Chồng tôi nói đất của gia đình cực khổ lắm mới có được nên không thể cho. Chồng tôi vừa dứt lời, Khoa liền lớn tiếng đe dọa rồi chặt cây hồng trong vườn. Khi con trai tôi bước tới ngăn cản, đẩy Khoa ra thì bị một người lao vào đánh đấm. Chồng tôi cầm chiếc cào 4 răng tới đánh gió nhằm xua đuổi nhóm của Khoa ra khỏi vườn...

Khu vực đất mà Khoa vô cớ đến tranh chấp.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (con gái ông Lễ, đang mang thai) liền lấy điện thoại ra quay lại sự việc, bị một đối tượng giật điện thoại, đập vỡ màn hình.

Hai bên tiếp tục xô xát khiến ông Lễ và Tuấn chấn thương, phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Mỗi người có 1 vết rách trên đầu dài 6 cm. Ông Lễ còn bị thương ở vai, tay, mạng sườn, chân và đang được điều trị. Ông cũng đang được theo dõi chấn thương sọ não do bị đau đầu và tức ngực. Vài người nhóm của Khoa cũng bị thương nhẹ.

Thương tích trên đầu ông Lễ.

Trước đó, Khoa đã nhiều lần cho người đến gây hấn hoặc chặn đường hành hung người nhà ông Lễ, đỉnh điểm là vụ anh Nguyễn Hữu Sơn (con trai ông Lễ) bị đánh gãy sống mũi, phải vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng từ ngày 15 - 23/3.

Trao đổi với PV Tiền phong, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ Ngô Văn Dũng cho biết, ngày 24/2, Công an xã đã lập hồ sơ vụ Khoa đến tranh chấp đất, gây gổ với gia đình ông Lễ, nay lại xảy ra việc này.

Theo ông Dũng, việc Khoa tranh chấp đất với gia đình ông Lễ là không có căn cứ vì Khoa không có giấy tờ gì chứng minh quyền và nghĩa vụ liên quan đến phần đất này. Đối tượng không có đơn gởi tới UBND xã Xuân Thọ để xin giải quyết tranh chấp lô đất trên mà sử dụng hung khí, huy động đông người gây rối làm mất an ninh trật tự. Do Khoa có thái độ ngông cuồng coi thường pháp luật, sự việc tái diễn nhiều lần nên xã đề nghị Công an TP.Đà Lạt xử lý nghiêm để răn đe.

Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp Viện KSND TP.Đà Lạt đến khám nghiệm hiện trường vụ việc xảy ra ngày 8/4, củng cố lời khai của những người liên quan.

Kim Anh