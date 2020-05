Đi bắt cua đồng, hai anh em ở Nghệ An lạc vào tận Hà Tĩnh

TPO - Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, đã tìm thấy hai anh em Đậu Văn Đ. (SN 2004) và Đậu Văn X. (SN 2008). Cả hai nói với gia đình đi bắt cua đồng rồi lạc một bờ biển thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.