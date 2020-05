Đi đánh cá trong đêm, hai chú cháu bị đuối nước thương tâm

Quảng cáo

Theo đó, vào khoảng 20h55p (ngày 01/5), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 2 nạn nhân đuối nước tại đập Khe Lau 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà (Nghệ An).

Cảnh sát phải lặn xuống nước để tìm nạn nhân.

Phòng đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 xuất 01 phương tiện, 13 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường; phối hợp Công an Thị xã Thái Hoà tìm kiếm nạn nhân. Do trời tối nên tầm nhìn hạn chế, mực nước dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hàng chục cảnh sát được huy động.

Đến khoảng 22h56p cùng ngày, tìm vớt được thi thể nạn nhân thứ nhất; sau đó khoảng 15 phút, tìm vớt được thi thể nạn nhân thứ hai.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân đang đi đánh cá thì gặp nạn. Danh tính các nạn nhân gồm: anh H.V.L. (SN 1977), L.T.Đ. (SN 1990) là chú cháu, cùng trú tại thị xã Thái Hòa.

