Di dời khẩn cấp người dân ở vùng nguy hiểm ở Tây Nguyên do mưa lớn

Chiều 7/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện, yêu cầu các tỉnh Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Các địa phương tập trung giải pháp đảm an toàn cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt; sơ tán dân ở những vùng nguy cơ cao đến đến nơi an toàn; sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông, lưới điện, hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.



Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý các tỉnh Tây Nguyên rà soát phương án ứng phó với tình huống lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.



Triển khai lực lượng cảnh báo, canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt để đảm bảo an toàn cho người dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Về hồ đập, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu kiểm tra, triển khai việc các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu hoặc đang thi công, sửa chữa; vận hành các hồ thủy điện đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du.



Đặc biệt, đối với các hồ trên khu vực biên giới cần chia sẻ và thông báo kịp thời thông tin về vận hành và xả nước của hệ thống hồ chứa thủy điện cho các cơ quan chức năng của Campuchia bảo đảm không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia theo quy định.

Đêm qua và hôm nay (7/8), khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số điểm mưa trên 200mm như Ia Lốp (Đắk Lắk) 363mm, Ea Bar (Đắk Lắk) 215mm, Đăk Ru (Đắk Nông) 231mm.



Mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu vực thị trấn Ea Súp và xã Cư Kbang, huyện Ea Súp và một số thôn tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn; xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp bị chia cắt do tuyến tỉnh lộ bị ngập sâu đoạn qua cầu Đắk Bùng (điểm sâu nhất khoảng 1m).

Theo Trung tâm Dự Báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai (8/8) ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h); riêng các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk có mưa rất to (lượng mưa 80-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h).

Đêm mai và ngày 9/8, ở Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h); các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Phước và khu vực Nam Tây Nguyên có mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h).

Nam Khánh