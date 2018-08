Di dời trên 17.000 dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão vào

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 18 giờ hôm nay (16/8), các lực lượng chức năng đã đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 36.314 tàu thuyền với gần 137.800 người, trên 13.400 lồng bè, lều, chòi canh biết thông tin của bão để chủ động phòng tránh.

Đến chiều nay, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển. Trong đó, các địa phương đã di dời trên 14.000 người trên các lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản vào bờ; đồng thời di dời trên 3.300 người trên đất liền ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, chủ yếu ở Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh.

Liên quan đến hồ chứa, chiều nay, hồ thủy điện Hòa Bình vẫn mở 3 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở một cửa trong khi hồ Tuyên Quang đã đóng hết các cửa xả đáy. Về hồ thủy lợi, hiện khu vực Bắc bộ có 82/289 hồ chứa lớn và 990/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn. Các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay chưa phát sinh sự cố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ, hôm nay, bão cách Nam Định 130km, cách Thanh Hóa 170km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17/8, áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Thượng Lào.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ tối nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ hôm nay (16/8) đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt). Từ hôm nay đến ngày 18/8, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả ở mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Nam Khánh