Đi hái rong mơ, một phụ nữ bị sóng đánh trôi

Ngày 4/1, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, một phụ nữ tại địa phương vừa tử vong do bị sóng đánh trôi trong lúc đi hái rong mơ.Cụ thể, lúc 8 giờ 40 phút ngày 4/1 trong lúc đang khai thác rong mơ ở khu vực eo Gió, phía Đông đảo Cù Lao Chàm, Bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1965, trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp, TP. Hội An) bị sóng đánh trôi. Thời tiết lúc này có gió cấp 6-7, biển động mạnh, kèm theo mưa.Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện (gồm 2 tàu cá ngư dân, 1 tàu tuần tra của Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm) tham gia tìm kiếm. Đến 10h45 phút thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa vào Âu thuyền thôn Bãi Ông. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Hoài Văn