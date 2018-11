Đi xe máy trong mưa bão, 2 người tử vong

Theo đó, khuya ngày 24/11 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn phường Bình Nhâm xảy ra mưa kèm theo gió lớn.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhân chứng cho biết, khi họ nghe tiếng động mạnh phát ra từ ngoài đường Nguyễn Hữu Cảnh, người dân chạy ra xem thì phát hiện 2 nam thanh niên nằm bất động trên đường. Trong khi đó, 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn

Vụ việc khiến 2 thanh niên tử vong, nguyên nhân được cho là do đường trơn người điều khiển không kiểm soát được phương tiện khi đang di chuyển. Người dân cho biết, do ảnh hưởng từ cơn bão số 9 nên tại địa bàn TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương xuất hiện mưa và gió lớn từng cơn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi